Ledenitzen kann nach Sieg gegen Greifenburg mit positivem Gefühl in die Winterpause gehen

Das letzte Spiel in diesem Jahr in der Unterliga West hält die Begegnung zwischen der DSG Ledenitzen und dem SV Greifenburg bereit. Ledenitzen konnte nach 13 Runden erst fünf Zähler holen, hat vier davon aber in den letzten Runden erzielt und befindet sich dadurch etwas im Aufwind. Außerdem konnte die Heimmannschaft drei der letzten vier Duelle gegen Greifenburg für sich entscheiden und bisher haben sie auch noch nie gegen Greifenburg verloren. Der SV Greifenburg reist mit einem Punkt aus der Debant an und möchte den aktuellen Tabellenplatz festigen.

Greifenburg geht in Führung

Zu Beginn des Spiels neutralisieren sich beide Teams und lassen nur wenige Szenen zu. Ein Weitschuss für den SV Greifenburg durch Stefan Weisinger und ein Angriff über Besic und Sereinig, dessen Abschluss deutlich vorbei geht, bleiben in der Anfangsphase die interessantesten Szenen. In der 25. Minute bekommt Greifenburg einen Freistoß aus guter Position zugesprochen. Kondic zirkelt das Leder auf das Tor und Dokic verlängert per Kopf über Tormann Moser zum 0:1 für die Gäste. Greifenburg kontrolliert dann weiter das Spielgeschehen und bis zum Pausenpfiff bleibt es bei diesem Spielstand.

Ledenitzen dreht das Spiel

Die Gäste behalten weiter die Kontrolle über das Spiel und erarbeiten sich einige Torchancen. In der 57. Minute setzt Kondic einen Freistoß vom 16er noch knapp über die Querlatte, bevor die Gäste in der 60. Minute dann das Aluminium treffen. Thomas Schaunig bedient, nach einem Konter über die linke Seite, den mitlaufenden Dokic, der Tormann Moser keine Chance lässt und nur am linken Pfosten scheitert. Ledenitzen versucht mit Weitschüssen und hohen Bällen dagegen zu halten und dabei liefert der eingewechselte Din Dzafic die Szene der Partie. Er nimmt aus knapp 30 Metern Maß und jagt den Ball im linken Kreuzeck unhaltbar in die Maschen. Nachdem Ausgleich drängen die Gäste erneut auf die Führung und finden mit Schaunig, dessen Abschluss zu unpräzise ausfällt, die nächste gute Möglichkeit vor. In der 75. Minute ist es wieder der SV Greifenburg, der der Führung näher ist. Schaunig überläuft auf der linken Seite seinen Gegenspieler und sein Abschluss streift nur knapp am langen Pfosten vorbei. In der Schlussphase versuchen die Gastgeber sich in der Hälfte der Gäste festzusetzen und bauen dabei weiter auf Distanzschüsse. Ein Petschnig-Schuss aus dem Mittelfeld wird dabei von Tormann Linder entschärft. Kurz vor Schluss bleibt auch der Heimtorwart, im Duell gegen Dokic, der Sieger. Der Abschluss von Dokic, nach einem schnellen Konter der Gäste, landet direkt in den Handschuhen von Moser. In der Nachspielzeit bekommt Ledenitzen, durch eine Standardsituation, noch eine gute Möglichkeit. Greifenburg kann diesen Freistoß nicht richtig klären und die zweite Flanke in den Strafraum findet Besic, der mit einem sehenswerten „Seitfallvolley“ den 2:1 Siegtreffer für Ledenitzen markiert und der DSG Ledenitzen, nach Matrei, den zweiten Heimsieg in dieser Saison beschert.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Wir hatten eindeutig mehr und bessere Chancen und hätten höher in Führung gehen können. Eigentlich ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Ledenitzen hat heute aus wenig viel gemacht und das Maximum rausgeholt. Das muss man neidlos anerkennen und zum Sieg gratulieren.“

Unterliga West: DSG Ledenitzen – SV Raika Greifenburg, 2:1 (0:1)

25 Aleksandar Dokic 0:1

65 Din Dzafic 1:1

92 Mario Besic 2:1

