Kurioses Tor bringt Landskron den Sieg in Dölsach ein

Details Samstag, 26. März 2022 19:34

Der SC Landskron trug gegen den Sportverein FC Dölsach in der ersten Runde im Frühjahr der UnterligaWest einen knappen 1:0-Erfolg davon. Der FC Dölsach erlitt gegen Landskron zwar erwartungsgemäß eine Niederlage, doch vom Ergebnis her war die Partie bis zum Schlusspfiff offen. Das Hinspiel war noch eine klare Angelegenheit gewesen als der SC Landskron mit 4:0 gewonnen hatte.

Kurioses Tor entscheidet

Philipp Gatti nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Wilpernig brachte den Ball in den Sechszehner, wurde abgedrängt und der darauffolgende Pressball zwischen Gatti und Maierbrugger senkte sich hinter Dölsach-Tormann Marco Ortner ins Gehäuse. In weiterer Folge entwickelte sich ein nicht allzu gutes Spiel. Beiden Mannschaften war anzumerken, dass es erst das erste Meisterschaftsspiel im Frühjahr war. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau das eine Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Der Sportverein FC Dölsach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit erst 19 erzielten Toren haben die Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. Dölsach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von Dölsach bleibt damit angespannt. Gegen Landskron musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SC Landskron ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Bei Landskron greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt Landskron die beste Defensive der Unterliga West. Die Saison von Landskron verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SC Landskron seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist der FC Dölsach zum Derby zur URC Thal/Assling, zeitgleich empfängt Landskron den FC EP Schuller Hermagor.



Bernhard Seebacher, Trainer des SC Landskron: "Das war ein typisches erstes Saisonspiel. Man wollte einmal schauen, wo man steht und natürlich nicht verlieren. Der Sieg geht in Ordnung, die drei Punkte nehmen wir gerne mit. Da es bis zum Schlusspfiff nur 1:0 für uns stand, hätte natürlich immer etwas passieren können. Dölsach hatte aber keine echte Ausgleichschance."

Die Besten: Keiner bzw. Kofler (IV), Erlacher (IV), Ronacher (ST)

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – SC Landskron, 0:1 (0:1)

11 Philipp Gatti 0:1