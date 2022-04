Der VSV hat im Schlager gegen Radenthein knapp die Nase vorn

Details Samstag, 09. April 2022 21:08

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen dem Villacher SV und der WSG Radenthein an diesem 17. Spieltag. Hundertprozentig überzeugen konnte der Villacher SV dabei jedoch nicht, doch auf dem schwer zu bespielenden Boden setzte man sich dann doch knapp, aber verdient durch. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Schlimmes Wetter

175 Zuschauer sahen, wie Saso Kovacevic in der 35. Minute das 1:0 für den Villacher SV markierte. Das Wetter - Schneefall, Regen, Wind und Kälte - machten es beiden Mannschaften sehr schwer, denn auf dem tiefen Boden wqar es fast unmöglich, ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte somit lediglich der Spitzenreiter, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Ausgleich gelang nicht

Die Gäste versenkten die Kugel in der 48. Minute zum 0:2. Franz Übleis setzte den Ball aus gut 20 Metern maßgenau in die Ecke. In der 50. Minute erzielte Ante Cosic das 1:2 für Radenthein. Er traf aus elf Metern zum Anschluss und machte die Partie wieder heiß. Radenthein versuchte auszugleichen, kam auch zu einigen guten Chancen, doch unterm Strich war es gegen den Titelfavoriten aus Villach dann doch etwas zu wenig. Die 1:2-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Die WSG VAO Radenthein hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von Radenthein hat aber einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Radenthein bisher zehn Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den Villacher SV einher mit der Übernahme der Tabellenführung (Landskron spielte aufgrund der Absage nicht). Die Saison des Villacher SV verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Sieben Spiele ist es her, dass der VSV zuletzt eine Niederlage kassierte.

Kommende Woche tritt die WSG Radenthein bei der DSG Ledenitzen an, parallel genießt der Villacher SV Heimrecht im Schlager gegen den SV Union Lind.



Neven ilic, Trainer des Villacher SV: "Wir dachten bei der Anfahrt eigentlich nicht, dass heute gespielt werden kann. Das Spiel konntenh wir verdient gewinnen, auch wenn wir nach dem 1:2 nochmals ins Schwimmen kamen. Wir haben es verabsäumt, den Sack früher zuzumachen."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob

Unterliga West: WSG VAO Radenthein – Villacher SV, 1:2 (0:1)

50 Ante Cosic 1:2

48 Franz Uebleis 0:2

35 Saso Kovacevic 0:1