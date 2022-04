War das das Meisterstück? Der Villacher SV triumphiert im Gipfeltreffen gegen Lind

Details Samstag, 16. April 2022 19:12

Der Villacher SV gewann das Samstagsspiel gegen Lind mit 3:1 und machte damit wohl einen großen Schritt Richtung Kärntner Liga. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Villacher SV heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Lind beim 1:0 einen knappen Sieger gefunden.

Der VSV beginnt stark

Toni Maricevic brachte Villacher SV in der zwölften Minute nach vorn. Mit der ersten Chance im Spiel sorgte er nach einem Eckball gleich für die verdiente Führung der Draustädter. Marin Brkovic versenkte die Kugel dann zum 2:0 (23.). Nach einem schönen Angriff von Kovacevic traf er sehenswert aus der Drehung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Lind kommt auf, der VSV macht alles klar

In der 64. Minute brachte Peter Stojanovic den Ball im Netz des Villacher SV unter und ließ die Gäste weider hoffen. Die starke Phase des SV Lind wird dann aber von den Hausherren jäh beendet. Maximilian Bernsteiner war es, der kurz vor Ultimo aus einem Konter, Lind hatte völlig aufgemacht, das 3:1 besorgte und den Ligaprimus inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Schlussendlich verbuchte der Villacher SV gegen den SV Lind einen überzeugenden Heimerfolg.

Neven Ilic, Trainer des Villacher SV: "Wir waren auf 90 Minuten gesehen die klar bessere Mannschaft, haben Lind nur in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit das Zepter überlassen. Der Sieg geht am Ende aber sicher in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob bzw. Keiner

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Villacher SV stets gesorgt, mehr Tore als die Heimmannschaft (63) markierte nämlich niemand in der Unterliga West. Die Saison des VSV verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Die gute Bilanz von Lind hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher elf Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen. Lind hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Acht Spiele ist es her, dass Villacher SV zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am nächsten Wochenende reist der Villacher SV zum SV Sachsenburg, zeitgleich empfängt der SV Union Lind im nächsten Spitzenspiel die WSG VAO Radenthein.

Unterliga West: Villacher SV – SV Union Lind, 3:1 (2:0)

