Greifenburg stoppt Talfahrt mit torreichem Derbysieg gegen Sachsenburg

Details Sonntag, 17. April 2022 05:09

In der 18. Runde der Meisterschaft in der Unterliga West empfängt der SV Greifenburg den SV BW Sachsenburg. Beide Teams sind in den letzten fünf Runden sieglos geblieben, lieferten sich bei ihren Begegnungen aber immer spannende und torreiche Duelle. So gab es in den letzten fünf Aufeinandertreffen insgesamt 23 Tore zu bestaunen und so sollte es auch diesmal sein.

Sachsenburg geht in Führung

Die Mannschaften starten mit gutem Tempo in die Partie und wollen schon früh einen Vorteil für sich erzielen. Schon in den ersten Minuten verbuchen die Gastgeber durch einen Abschluss vom 16er, der knapp an der rechten Stange vorbei geht, die erste nennenswerte Aktion. Nach genau einer Viertelstunde fällt das erste von sieben Toren an diesem Nachmittag. Nach einem schönen Querpass vor das Tor der Heimischen schließt Janko Pene sehenswert in das rechte Kreuzeck zum 0:1 ab. In der 34. Spielminute versucht Stefan Andjelic mit einem Heber aus 40 Meter den Torhüter der Gäste zu überraschen und verfehlt nur um Zentimeter das Tor. Kurz vor dem Halbzeitpfiff taucht erneut Janko Pene vor dem Tor des SV Greifenburg auf und scheitert nur noch an Tormann Linder, der in höchster Not noch parieren kann.

Greifenburg zündet den Torturbo in Halbzeit Zwei

Der SV Greifenburg startet fulminant in die zweite Halbzeit und kann durch Tobias Mikulan – nach einem schnellen Ball in die Spitze - schon in der 50. Minute den Ausgleich verbuchen. Nur 5 Minuten später springt Miha Cerne bei einem Eckball am höchsten und köpft zur 2:1 Führung ins kurze Eck ein. Nach einer wunderschönen Thalmann-Flanke geht der nächste Kopfball von Greifenburg nur knapp neben das Tor der Sachsenburger. Nach der Einwechslung von Spielertrainer Martin Abwerzger finden die Gäste wieder besser in das Spiel und können in der 61. Minute den Ausgleich erzielen. Eine wunderschöne Kombination über mehrere Stationen findet Noah Kucher, dessen Abschluss Tormann Linder gerade noch aus der Ecke holen kann. Beim Nachschuss von Edmund Schumi ist Linder dann machtlos und muss den 2:2 Ausgleichstreffer hinnehmen. Der SV Greifenburg übernimmt nun wieder die Kontrolle über das Spiel und erarbeitet sich viele gute Szenen und weitere Tore. In der 65. Minute kann Sachsenburg den Ball nach einem Freistoß nicht klären, Uros Parezanin steht goldrichtig und markiert den erneuten Führungstreffer zum 3:2. In der 81. Minute nützt Jakob Wuggenig einen Konter aus und umkurvt Tormann Celikalan zum 4:2. Den Schlusspunkt zum 5:2 setzt der eingewechselte Torjäger Marcel Pirker in der 87. Minute, der in seinem zweiten Spiel als Joker wieder ein Tor erzielen kann.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Ein großartiges Derby beider Mannschaften. Heute haben wir wieder eine gute Leistung gezeigt, uns zahlreiche Chancen erspielt und genützt. Gratulation an den Trainer und die Mannschaft für einen verdienten Sieg.“



Die Besten: Pauschallob bzw. Pene

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – SV Sachsenburg, 5:2 (0:1)

87 Marcel Pirker 5:2

81 Jakob Michael Wuggenig 4:2

66 Uros Parezanin 3:2

61 Edmund Schumi 2:2

55 Miha Cerne 2:1

50 Tobias Boris Mikulan 1:1

15 Janko Pene 0:1