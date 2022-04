Seeboden bleibt in der Rückrunde ohne Sieg, Landskron gewinnt mit letztem Aufgebot

Details Sonntag, 24. April 2022 08:36

Landskron gewann das Samstagsspiel gegen den SV Seeboden mit 3:1. Der SC Landskron war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit den Gastgebern gefunden.

Starke erste Halbzeit des Titelkandidaten

David Enzi erzielte vor 200 Zuschauern das 1:0 für Landskron und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Philipp Gatti erhöhte den Vorsprung von Landskron nach 36 Minuten auf 2:0. Mit der klaren zu Null-Führung für den SC Landskron ging es in die Halbzeitpause.

Seeboden belibt nur der Ehrentreffer

In der 65. Minute legte Nemanja Lukic zum 3:0 zugunsten von Landskron nach. Jonas Kleewein schoss für Seeboden in der 75. Minute das erste Tor und ließ die Gäste nochmals hoffen. Als der Unparteiische Alfons Tschematschar die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Landskron die drei Zähler unter Dach und Fach.

Bernhard Seebacher, Trainer des SC Landskron: "Wir pfeifen personell gesehen aus dem letzten Loch. Heute war ich auf der Ersatzbank, aber am kommenden Wochenende in Matrei werde ich wohl selbst einlaufen müssen. Eine harte Zeit, aber da müssen wir durch. Wir wollen dem VSV bis zum Ende einen heißen Fight bieten."

Die Besten: Pauschallob für die kämpferische Leistung bzw. Keiner

Landskron hat nach dem souveränen Erfolg über Seeboden weiter die zweite Tabellenposition inne. Wer den SC Landskron besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte Landskron. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Landskron 13 Siege, vier Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Trotz der Niederlage fiel Seeboden in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwölf. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Seeboden schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am nächsten Wochenende reist Landskron zur TSU Matrei, zeitgleich empfängt der SV Seeboden am Millstättersee die URC Thal/Assling.

Unterliga West: SC Landskron – SV Seeboden am Millstättersee, 3:1 (2:0)

75 Jonas Nico Kleewein 3:1

65 Nemanja Lukic 3:0

36 Philipp Gatti 2:0

23 David Erich Enzi 1:0