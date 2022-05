Sachsenburg beendet die Sieglos-Serie und feiert knappen Erfolg in Radenthein

Details Samstag, 30. April 2022 21:29

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung der WSG VAO Radenthein und dem SV Sachsenburg, die mit 0:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatte Sachsenburg die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 3:1 gesiegt.

Ein Treffer entscheidet

Janko Pene brachte sein Team in der 19. Minute nach vorn. Nach einer schönen Kombination bis in den Strafraum kam er aus ca. sieben Metern zum Schuss und ließ dem Radentheiner Tormann keine Chance. Sachsenburg kam dann zu weiteren guten Einschussmöglichkeiten, verabsäumte es aber die Führung auszubauen. Mit dem knappen 0:1 ging es auch in die Kabinen.

Ausschluss und Elfer

In der 84. Minute musste Manfred Duller einen Ball mit der Hand auf der Torlinie retten, was die rote Karte für ihn zur Folge hatte. Den dafür verhängten Elfmeter konnte Radenthein-Goalie Stefan Takats aber halten und so blieb die Partie bis zum Ende spannend. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der SV Sachsenburg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

Martin Abwerzger, Trainer des SV Sachsenburg: "Endlich hat es wieder geklappt. Wir waren heute über weite Strecken, vor allem in der ersten Halbzeit, die bessere Mannschaften, vergaben aber die Möglichkeiten den Sack frühzeitig zuzumachen."

Die Besten: Takats bzw. Pauschallob

In der Tabelle liegt die WSG Radenthein nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Zehn Siege, vier Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Radenthein nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Sachsenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz des Sieges bleibt der Gast auf Platz sieben. Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SV Sachsenburg momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Sachsenburg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Am nächsten Wochenende reist die WSG VAO Radenthein zu Rapid Lienz, zeitgleich empfängt der SV Sachsenburg im Derby den SV Union Lind.

Unterliga West: WSG VAO Radenthein – SV Sachsenburg, 0:1 (0:1)

19 Janko Pene 0:1