Gnadenloser Villacher SV ist nach Kantersieg gegen Rapid Lienz voll auf Aufstiegskurs

Lienz kam gegen Villacher SV mit 0:5 unter die Räder. Die Überraschung blieb aus: Gegen den Villacher SV kassierte Rapid Lienz eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet. Da der SC Landskron überraschend bei Schlusslicht Matrei strauchelte, hat es der VSV jetzt selbst in der Hand, den großen Schritt Richtung Kärntner Liga zu machen.

Der VSV stellt Weichen auf Sieg

Maximilian Bernsteiner stellte die Weichen für den Villacher SV auf Sieg, als er in Minute 27 mit dem 1:0, es war die erste richtige Chance für die Villacher, zur Stelle war. Der Gastgeber führte keine 120 Sekunden später durch Franz Übleis das 2:0 herbei (29.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Es wird eindeutig

Faris Buljubasic legte in der 67. Minute zum 3:0 für Villacher SV nach, was dann auch schon so etwas wie die Vorentscheidung in diesem Spiel war. Michael Sternig schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 4:0 für den Tabellenprimus in die Höhe. Bernsteiner war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und den Villacher SV inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (90.). Am Ende kam der Villacher SV gegen Rapid Lienz zu einem verdienten Sieg.

Neven Ilic, Trainer des Villacher SV: "Der Sieg war auch in dieser Höhe absolut verdient. Lienz ist tief gestanden und deshalb haben wir uns 20 Minuten lang etwas schwerer getan. Wir sind sehr zufrieden und stehen jetzt da, wo wir stehen wollten."

Die Besten: Pauschallob bzw. Keiner

Wer soll Villacher SV noch stoppen? Villacher SV verbuchte gegen Rapid Lienz die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Villacher SV ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 22 Gegentore zugelassen hat. Mit dem Sieg baute Villacher SV die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Villacher SV 15 Siege, drei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Nachdem Lienz die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der Gast aktuell den fünften Rang. Rapid Lienz nimmt mit 22 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat Lienz momentan auf dem Konto.

Rapid Lienz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Villacher SV scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Am nächsten Sonntag reist Villacher SV zu Sportverein FC Dölsach, zeitgleich empfängt Lienz WSG VAO Radenthein.

Unterliga West: Villacher SV – Rapid Lienz, 5:0 (2:0)

90 Maximilian Joel Bernsteiner 5:0

86 Michael Sternig 4:0

67 Faris Buljubasic 3:0

29 Franz Uebleis 2:0

27 Maximilian Joel Bernsteiner 1:0