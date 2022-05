Dölsach beendet Sieglos-Serie und macht in Greifenburg enorm wichtige Punkte

Details Montag, 02. Mai 2022 05:48

SV Raika Greifenburg und Sportverein FC Dölsach boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte der SV Greifenburg für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Ereignisreiche erste Hälfte mit drei Toren

Das Spiel nimmt schon von Beginn an richtig Fahrt auf. Bereits in der vierten Minute wird ein Abschluss von Pirker nach einem Einwurf noch abgeblockt, bevor der Nachschuss von Resei aus 16 Metern das Außennetz streift. Nur zwei Minuten später lässt Marcel Pirker zwei Verteidiger von Dölsach stehen und setzt das Leder mit dem Innenrist nur knapp über das Gehäuse von Julian Fürhapter. Keine zehn Minuten sind gespielt und schon tauchen die die Gastgeber wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste auf. Bei einem Eckball steigt Uros Parezanin am höchsten und setzt den Ball per Aufsitzer an die Stange. In der zehnten Minute ist es aber dann so weit. Ein Querpass von Wuggenig durch die Beine von Akim Stahl findet Marcel Pirker, der Julian Fürhapter keine Chance lässt und flach ins linke Eck zum 1:0 einschiebt. Der FC Dölsach findet immer besser ins Spiel und in der 14. Minute kann Stefan Weisinger seinen Gegenspieler im Strafraum nur noch mit einem Foul stoppen. Spielertrainer Andreas Wenger tritt vom Punkt an und verwandelt souverän zum 1:1-Ausgleich. Beide Mannschaften liefern sich in der ersten Hälfte einen schönen Schlagabtausch und erspielen sich noch weitere Chancen. Auf der einen Seite kann sich Kevin Linder im Tor der Gastgeber gegen Andreas Wenger zweimal auszeichnen und auf der anderen Seite ist sein Gegenüber, Julian Fürhapter, bei einem Abschluss von Stefan Andjelic zur Stelle und dreht diesen mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Kurz vor Pausenpfiff stellt sich Stefan Andjelic gleich zweimal wieder in den Mittelpunkt. Zuerst nimmt er in der 38. Minute aus 22 Metern Maß und muss sich dabei nur noch der Querlatte geschlagen geben, um dann nur zwei Minuten später den erneuten Führungstreffer für den SV Greifenburg zu markieren. Wieder ist es Jakob Wuggenig, der diesmal aus einer abseitsverdächtigen Position, mit einem großartigen Querpass Stefan Andjelic bedient, der flach auf den 2:1-Pausenstand stellt.

Der FC Dölsach holt in Unterzahl den Sieg

In der zweiten Hälfte übernimmt der FC Dölsach die Kontrolle über das Spiel und erspielt sich im Verlauf dieser Halbzeit immer mehr Möglichkeiten. In der 65. Minute tanzt Fabian Schöpfer durch die Defensivreihen der Gastgeber und den anschließenden Abschluss von Philipp Hochegger kann Linder noch mit den Fingerspitzen von der Linie kratzen. In der 73. Minute muss zwar Patrick Maierbrugger mit Gelb-Rot vom Platz, was die Gäste gefühlt aber noch stärker werden lässt. In der 79. Minute kann Andreas Wenger sich bei einem Kopfballduell nach einem Eckball durchsetzen und verfehlt per Aufsetzer den Ausgleich nur um Zentimeter. In der 83. Spielminute ist es wieder der bärenstarke Wenger, der einen Angriff durch die Mitte mit einem Doppelpass einleitet. Der Ball findet Kapitän Hochegger, der vom linken Strafraum-Eck Tormann Linder keine Chance lässt und den 2:2 Ausgleichstreffer erzielt. Der FC Dölsach gibt sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden und drängt in Unterzahl auf den Siegestreffer. In der dritten Minute der Nachspielzeit werden diese Bemühungen belohnt. Ein flacher Pass findet Philipp Hochegger, der goldrichtig steht und ohne Mühe den Ball in die Maschen schiebt und dem FC Dölsach damit drei wichtige Punkte beschert.

Andreas Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: „Wir haben von Beginn an versucht guten Fußball zu spielen und waren über das gesamte Spiel gesehen sicherlich auch die bessere Mannschaft. Die individuelle Stärke von Pirker und Andjelic machte es uns phasenweise sehr schwer, aber schlussendlich haben wir kämpferisch und vor allem spielerisch die richtigen Lösungen gefunden und dann auch verdient gewonnen.“

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob, insbesonders Andreas Wenger

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – Sportverein FC Dölsach, 2:3 (2:1)

93 Philipp Hochegger 2:3

83 Philipp Hochegger 2:2

40 Stefan Andjelic 2:1

14 Andreas Wenger 1:1

10 Marcel Pirker 1:0