Jetzt brennt der Hut! Seeboden verliert auch gegen Ledenitzen und bleibt in der Rückrunde ohne Sieg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 18:47

Der SV Seeboden blieb gegen die DSG Ledenitzen chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Im Hinspiel hatte Seeboden noch einen klaren 5:0-Erfolg gelandet. Mit diesem Spielausgang ist der Abstiegskampf in der Unterliga West wieder völlig offen. Ledenitzen könnte das Momentum des Aufwindes nützen und bei Seeboden wird richtige Krisenstimmung herrschen.

Ledenitzen mit dem ersten Doppelschlag

Für das erste Tor von Ledenitzen war Mario Besic verantwortlich, der in der zehnten Minute das 1:0 besorgte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Andreas Taupe den Vorsprung des Gasts auf 2:0, als die Angreifer von Ledenitzen erneut nicht wirklich aggressiv gestört wurden. Jonas Kleewein ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für SV Seeboden am Millstättersee. Zur Pause war die DSG Ledenitzen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Doppelschlag Teil zwei

Besic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft, die DSG Ledenitzen, auf die Siegerstraße (46.). Die Gäste bauten die Führung aus, indem Enis Musanovic zwei Treffer nachlegte (49./81.). Letztlich hat der SV Seeboden den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, das Schlusslicht, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Helmut Pürstl, Vorstandsmitglied der DSG Ledenitzen: "Hut ab vor der Leistung unserer Mannschaft in diesem Schlüsselspiel. Wir haben dem Druck standgehalten und jetzt ist der Klassenerhalt plötzlich aus eigener Kraft wieder möglich. Die Chance lebt und auch das Selbstvertrauen ist jetzt wieder da."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob für die starke kämpferische Leistung

Seeboden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal drei Punkte fuhr die Heimmannschaft bisher ein. In der Tabelle liegt der SV Seeboden am Millstättersee nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. In der Verteidigung von Seeboden stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In acht ausgetragenen Spielen kam Seeboden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit erschreckenden 71 Gegentoren stellt die DSG Ledenitzen die schlechteste Abwehr der Liga. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Ledenitzen endlich wieder einmal drei Punkte, die aber vielleicht zum richtigen Zeitpunkt kamen und den Klassenerhalt nochmals möglich machen.

Am nächsten Wochenende reist der SV Seeboden zum nächsten Schlüsselspiel zur TSU Matrei, zeitgleich empfängt die DSG Ledenitzen den SV Sachsenburg.

Unterliga West: SV Seeboden am Millstättersee – DSG Ledenitzen, 1:5 (1:2)

81 Enis Musanovic 1:5

49 Enis Musanovic 1:4

46 Mario Besic 1:3

31 Jonas Nico Kleewein 1:2

12 Andreas Taupe 0:2

10 Mario Besic 0:1