Der Villacher SV vergibt viele Chancen und zittert sich zum Heimsieg gegen Radenthein

Details Samstag, 30. Juli 2022 21:01

Die WSG Radenthein hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:4-Niederlage gegen den Villacher SV lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Der VSV musste am Ende dieses Spiels aber noch kräftig zittern, denn nach einer schwachen Chancenverwertung stand es zehn Minuten vor dem Ende plötzlich nur mehr 4:3 und das Pendel hätte noch in jede Seite ausschlagen können.

Schnelle Führung für den VSV

Die WSG Radenthein geriet schon in der siebenten Minute in Rückstand, als Dino Matoruga nach einer schönen Aktion über die rechte Seite das schnelle 1:0 für den Villacher SV erzielte. Bereits in der 14. Minute erhöhte Saso Kovacevic den Vorsprung des VSV nach einem Konter auf 2:0. Max Unterwandling war es, der in der 36. Minute den Ball im Tor des Gastgebers unterbrachte und die Radentheiner wieder zurück ins Spiel brachte. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Jaka Corn einen weiteren Treffer für den Villacher SV. Mit der 3:1-Führung für den VSV ging es in die Halbzeitpause.

Radenthein gibt nicht auf

Mit dem 4:1 durch den zweiten Treffer von Kovacevic schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem Villacher SV einen sicheren Sieger zu haben. Jure Skafar verkürzte für Radenthein später in der 57. Minute auf 2:4. Kurz vor Ultimo war noch Manuel Ambrosch zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gäste verantwortlich (88.). Er traf nach einer Ecke und machte die Partie nochmals sehr spannend. Die WSG Radenthein steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass die WSG Radenthein noch etwas hätte mitnehmen können.



Neven Ilic, Trainer des Villacher SV: "Über 90 Minuten gesehen war der Sieg hochverdient. War hatten cirka 20 Top-Torchancen, trafen aber nicht. Und deswegen wurde es am Ende sogar noch einmal eng. Alleine in den letzten zehn Minuten sind wir vier Mal alleine auf das gegnerische Tor gelaufen. An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Kovacevic bzw. Takats

Landete der Villacher SV in der vergangenen Saison noch einen Platz hinter dem Aufstiegsrang, so dürften nun höhere Ziele angepeilt werden. Für den VSV steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Die vergangene Spielzeit bescherte Radenthein 44 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang vier bedeutete.

Am nächsten Samstag (18:00 Uhr) reist der Villacher SV zum SV Raika Greifenburg, gleichzeitig begrüßt die WSG Radenthein den FC EP Schuller Hermagor auf heimischer Anlage.

Unterliga West: Villacher SV – WSG VAO Radenthein, 4:3 (3:1)

88 Manuel Josef Ambrosch 4:3

57 Jure Skafar 4:2

46 Saso Kovacevic 4:1

42 Jaka Corn 3:1

36 Max Unterwandling 2:1

14 Saso Kovacevic 2:0

7 Dino Matoruga 1:0