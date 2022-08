Schnellstart von Pene reicht für Sieg des SV Sachsenburg gegen Dölsach

Details Sonntag, 07. August 2022 07:36

Sachsenburg hat sich gegen FC Dölsach mit 1:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Die Heimsichen waren die etwas aktivere Mannschaft und hätten bei besserer Chnacenverwertung durchaus höher gewinnen können, ja eigentlich müssen.

Blitzstart ebnet Weg zum Sieg

Der SV Sachsenburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Janko Pene traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach einem Pass in die Tiefe durch Adam Zagorec war Pene zur Stelle und netzte mit einem Flachschuss in das lange Eck ein. Die Abwerzger-Elf bleib danach die bessere Mannschaft, machte hinten dicht und ließ so gut wie nichts zu.

Keine Treffer mehr

Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem Heimteam der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.



Martin Abwerzger, Trainer des SV Sachsenburg: "Unterm Strich ein verdienter Sieg für uns. Bei besserer Chancenverwertung wäre er wohl noch höher ausgefallen. Wir sind weiter ungeschlagen, darauf können wir aufbauen."

Die Besten: Zagorec, Pene bzw. Keiner

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Sachsenburg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der Sportverein FC Dölsach nimmt mit einem Punkt den zwölften Tabellenplatz ein. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der SV Sachsenburg tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 20.08.2022, beim ATUS Fliesen Koller Velden an. Am Samstag empfängt der FC Dölsach den SV Union Lind.

Unterliga West: SV Sachsenburg – Sportverein FC Dölsach, 1:0 (1:0)

6 Janko Pene 1:0