Späte Gegentreffer kosten Greifenburg in Hermagor den sicher geglaubten Sieg

Details Montag, 15. August 2022 07:34

In der 4. Runde der Unterliga West empfängt der FC Hermagor das Team des SV Greifenburg. Die Gäste aus dem Drautal bilden, nach 3 Niederlagen in Folge, das Tabellenschlusslicht. Nachdem der FC Hermagor in der ersten Runde spielfrei war, kann man mit einem Sieg gegen Radenthein und einem Unentschieden gegen Velden schon vier Punkte verbuchen. In den letzten Begegnungen dieser Teams gab es für beide Mannschaften jeweils einen knappen Sieg und zwei Unentschieden.

Dokic bringt die Gäste in Führung

Beide Teams neutralisieren sich zu Beginn gegenseitig und so dauert es 23 Minuten bis die Zuseher die erste nennenswerte Chance sehen, die zeitgleich auch den Führungstreffer für die Gäste bedeutet. Nach herrlichem Pass aus der Abwehr zieht Dokic auf das Tor der Gastgeber und vollendet flach ins lange Eck zum 0:1. Nur zwei Minuten später kann sich der junge Ersatztormann Simoner des SV Greifenburg auszeichnen – Tormann Linder verletzte sich beim Aufwärmen – und kratzt einen Freistoß von Sebastian Bauer aus der Ecke. In der 37. Spielminute landet zuerst eine verunglückte Flanke von Tscharnuter auf der Querlatte der Gäste, bevor Dokic im direkten Gegenzug souverän zum 0:2 einschieben kann. Knapp vor Pausenpfiff vergibt zuerst Bauer nur Zentimeter über die Querlatte, bevor in der Nachspielzeit seine Flanke den freistehenden Kapitän Clemens Tscharnuter am langen Pfosten findet, der per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt.

Ausgleich in letzter Sekunde rettet Hermagor einen Punkt

Die Gäste starten zunächst gut in die zweite Halbzeit und müssen sich, bei einem Abschluss aus kurzer Distanz und einem anschließenden Freistoß von Dokic aus 28 Metern Richtung Kreuzeck, nur den Paraden von Tormann Jakub Corej geschlagen geben. Der FC Hermagor drängt verstärkt auf den Ausgleich und hat durch einen Kopfball von Buchacher, der knapp sein Ziel verfehlt, wieder eine sehr gute Chance. In der 76. Minute ist es dann so weit, denn nach einem leichtsinnigen Ballverlust schalten die Gastgeber sehr schnell um und Sebastian Bauer erzielt durch die Mitte den 2:2 Ausgleichstreffer. Der SV Greifenburg lässt sich dadurch aber nicht beeindrucken und kann, durch den dritten Dokic-Treffer in diesem Spiel, direkt nach dem Anstoß wieder in Führung gehen. Der FC Hermagor will unbedingt den Ausgleich erzielen, wirft alles nach vorne und so kommen die Gäste aus dem Drautal noch zu guten Kontermöglichkeiten. Zuerst muss sich Stefan Weisinger – nach 60 Meter Lauf – Tormann Corej im 1v1 geschlagen geben, bevor auch Dokic nur am Schlussmann der Gailtaler hängen bleibt. Der FC Hermagor erarbeitet sich einige gute Szenen und erzielt unter anderem ein Abseitstor und ein weiteres Tor, welches auch aberkannt wird, da der Ball zuvor im Out war. In der 4 Minute der Nachspielzeit vergibt der eingewechselte Lukas Steinwender noch den sicheren Ausgleich, bevor er in der 6. Minute der Nachspielzeit dann doch den vielumjubelten Ausgleich und zugleich den 3:3 Endstand erzielen kann. Einzig die zahlreichen und sehr fragwürdigen gelben Karten in einer eigentlich sehr fairen Partie hinterlassen einen faden Beigeschmack für beide Mannschaften.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Die späten Gegentreffer waren heute natürlich sehr bitter, trotzdem ein gutes und schlussendlich auch gerechtes Ergebnis. Eine starke Leistung unseres Teams und ein großartiges Zeichen nach einer schwierigen Anfangsphase in dieser Saison. Gratulation an das Team und die Betreuer. Mit den überzogenen Kartenspielen des Unparteiischen hatten heute beide Teams ihre Freude, da wünscht man sich doch etwas mehr Fingerspitzengefühl.“

Die Besten: Bauer, Steinwender bzw. Weisinger, Dokic

Am kommenden Sonntag trifft Hermagor auf FC-WR Nußdorf/Debant, SV Greifenburg spielt tags zuvor gegen TSU Matrei.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – SV Raika Greifenburg, 3:3 (1:2)

92 Lukas Steinwender 3:3

77 Aleksandar Dokic 2:3

76 Sebastian Bauer 2:2

47 Clemens Tscharnuter 1:2

37 Aleksandar Dokic 0:2

23 Aleksandar Dokic 0:1