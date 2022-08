Lienz weiter im Höhenflug - Derbysieg in Dölsach

Details Sonntag, 28. August 2022 08:42

Rapid Lienz trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den Sportverein FC Dölsach davon. Mehr als 500 Zuschauer pilgerten in das Römerstadion Dölsach und sahen ein rassiges, wenn auch nicht allzu hochklassiges Derby. Am Ende setzten sich die Gäste knapp mit 1:0 durch, womit man in der Tabelle weiter auf Tuchfühlung zu Leader Dellach/Gail bleibt.

Dölsach mit gutem Beginn

Die Heimmannschaft ging aggressiv ans Werk und war in den ersten Minuten die bessere Mannschaft, ohne jedoch Kapital aus der Feldüberlegenheit schlagen zu können. Nach 20 Minuten hatten sich die Gäste aber besser auf die Spielart von Dölsach eingestellt und übernahmen zusehends das Kommando. Doch auch Lienz blieb ein Torerfolg verwehrt. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Führungstreffer und Rote Karte

In der 57. Minute traf Rapid Lienz zum ersten Mal ins Schwarze. Nach Vorarbeit von Niedrist kam das Spielgerät zu Benjamin Bürgler, der ein Laufduell gewann und scharf zu Kerrniqi passen wollte. Ein Dölsacher Verteidiger hatte seinen Fuß aber dazwischen und so wurde der Ball unhaltbar für Dölsach-Tormann Gerwald Wallner abgefälscht. Am Ende machte dieses eine Tor den Unterschied aus. In der 65. Minute schwächte sich die Heimmannschaft mit dem Ausschluss von Christian Brandstätter noch selbst und das spielte Lienz natürlich in die Karten. Am Ende hätte Lienz aus einigen Konterchancen den Sack früher zumachen müssen.

Günter Tabernig, Trainer Rapid Lienz: "Das war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende geht dieser Sieg sicher absolut in Ordnung. Ich freue mich für meine Mannschaft, die jede Woche hart trainiert und jetzt mit einer tollen Tabellensituation dafür belohnt wird."

Für den FC Dölsach gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Heimteam findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von Sportverein FC Dölsach bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Lienz im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Bei Rapid Lienz greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwei Gegentoren stellt Lienz die beste Defensive der Unterliga West. Rapid Lienz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Lienz fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für den FC Dölsach ist der ATUS Fliesen Koller Velden (Samstag, 17:00 Uhr). Rapid Lienz misst sich am selben Tag im Duell der Spitzenreiter mit dem SV Dellach/Gail (19:00 Uhr).

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – Rapid Lienz, 0:1 (0:0)

57 Benjamin Josef Michael Martin Buergler 0:1