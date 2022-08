Thal/Assling lässt Greifenburg in numerischer Überlegenheit keine Chance

Details Sonntag, 28. August 2022 18:04

In der 6. Runde der Unterliga West empfängt das Team der URC Thal/Assling den SV Greifenburg. Die Drautaler konnten letzte Woche, mit einem Sieg gegen Matrei, ihren ersten Erfolg in dieser Saison einfahren und möchten diesen Schwung auch in Thal/Assling mitnehmen. Die Gastgeber hingegen mussten sich gegen Radenthein doch deutlich geschlagen geben und möchten vor eigenem Publikum wieder voll anschreiben. Aus den letzten drei Duellen gab es jeweils einen Sieg und ein Unentschieden.

Platzverweis bringt Thal/Assling in Fahrt

Die Gastgeber möchten von Beginn an das Kommando übernehmen und versuchen über Ballbesitz und Aufbauspiel das Spielgeschehen zu kontrollieren. Der SV Greifenburg hält sehr gut dagegen und so dauert es knapp über eine halbe Stunde, bis die Zuseher den ersten Aufreger in diesem Spiel zu sehen bekommen. Aleksandar Dokic fällt diesmal nicht durch seine Torgefahr auf, sondern durch eine Tätlichkeit und wird mit Rot vom Platz gestellt. Die Gastgeber erhöhen den Druck und setzen sich in der Hälfte der Drautaler fest. Kurz vor Pausenpfiff kann Dominik Kofler die erste richtige Tormöglichkeit nutzen und verwertet ein schönes Zuspiel von Gomig Oliver zum 1:0-Führungstreffer für die Heimelf.

Thal/Assling nützt die Überzahl souverän

Die Gastgeber nutzen den Raumvorteil gekonnt aus und erarbeiten sich mehrere gute Chancen und erzielen noch vier weitere Treffer. In der 56. Spielminute tritt Dindic zum Eckball an und findet in der Mitte Julian Moser, der den Ball aus kurzer Distanz zum 2:0 in die Maschen befördert. Nur sechs Minuten später bedient Pascal Kofler den Kapitän Dominik Kofler, der mit einem Doppelpack auf 3:0 stellt. Nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste tritt Julian Moser vom Punkt an, lässt dem eingewechselten Ersatztormann Simoner keine Chance und verwertet in der 64. Minute souverän zum 4:0. Den Schlusspunkt setzt Julian Fuchs, der in 89. Spielminute den Ball platziert im unteren Eck versenkt und den 5:0-Endstand herstellt.

29 Gegentreffer hat SV Greifenburg mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga West. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. SV Raika Greifenburg musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Greifenburg insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging SV Raika Greifenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag tritt Thal/Assling beim FC-WR Nußdorf/Debant an, während der SV Greifenburg einen Tag später den SV Sachsenburg empfängt.

Unterliga West: URC Thal/Assling – SV Raika Greifenburg, 5:0 (1:0)

89 Julian Martin Fuchs 5:0

65 Julian Jakob Moser 4:0

62 Dominik Klaus Kofler 3:0

56 Julian Jakob Moser 2:0

44 Dominik Klaus Kofler 1:0