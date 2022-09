Ein Punkt der Penk und Matrei nicht wirklich weiterbringt

Details Sonntag, 04. September 2022 09:47

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen dem SV Penk/Reisseck und der TSU Matrei 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis, der eine Punkt für jedes Team hilft aber nicht weiter.

Penk mit dem Führungstreffer

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Martin Kummer sein Team in der 34. Minute. Er traf mit einem Schuss aus gut 30 Metern genau ins Kreuzeck. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Oliver Steiner mit einem abgefälschten Schuss zum Ausgleich für die TSU Matrei.

Schwaches Spiel beider Mannschaften

In der zweiten Halbzeit sahen die Zuschauer ein schwaches Spiel mit wenigen Chancen. Beide Mannschaften schafften es nicht, das Spiel an sich zu reißen und so blieb es bis zum Ende beim leistungsgerechten Unentschieden. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei einer Punkteteilung, die beien Mannschaften nicht weiterhilft.

Bernhard Marktl, Trainer des SV Penk: "Das war die bisher schlechteste Leistung von uns. Positiv ist nur, dass es einen Punkt gab und wir ein Tor geschossen haben. Matrei war aber auch nicht besser. Die paar Chancen auf beiden Seiten wurden kläglich vergeben."



Die Besten: Keiner

Der SV Penk/Reisseck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle ein wenig aufzusteigen. Mit nun vier Punkten steht Penk/Reisseck auf Platz elf. Die bisherige Saisonbilanz von Penk bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Nur einmal ging Penk/Reisseck in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit nur drei Zählern auf der Habenseite ziert die TSU Matrei das Tabellenende der Unterliga West. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – fünf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Matrei wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Samstag reist der SV Penk/Reisseck zur URC Thal/Assling, zeitgleich empfängt die TSU Matrei den ESV Admira Villach.

Unterliga West: SV Penk/Reisseck – TSU Matrei, 1:1 (1:1)

45 Oliver Josef Steiner 1:1

34 Martin Kummer 1:0