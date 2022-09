Lienz triumphiert im Gipfeltreffen und holt Dellach/Gail mit starker Defensivleistung von der Tabellenspitze

Details Montag, 05. September 2022 05:59

Der SV Dellach/Gail verlor die Tabellenführung durch eine 0:1-Niederlage gegen Rapid Lienz. Lienz hat mit dem Sieg über Dellach/Gail einen doch etwas überraschenden Coup gelandet. Das Siegestor fiel früh, Dellach schaffte es trotz vieler Möglichkeiten nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Trainer-Sohn schießt ein

Es war die achte Minute, als Andre Tabernig vor 300 Fans einen Treffer für Rapid Lienz sicherstellte. Nach einem Eckball stand er an der zweiten Stange goldrichtig und köpfelte ein. Dellach versuchte dann vor allem mit Standards zum Erfolg zu kommen, doch diesmal stach die Wunderwaffe Nuhanovic nicht.

Lienz kämpft mit allen Mitteln

In der zweiten Halbzeit wurde der Druck der Gäste immer größer. In der 48. Minute hatte Lienz aber die große Möglichkeit auf 2:0 zu stellen, doch aus kurzer Distanz wurde der Gästetormann nur angeschossen. Es ergaben sich aber auch einige Konterchancen für Lienz, die jedoch ungenützt blieben. Letztendlich gelang es dem SV Dellach/Gail im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Lienz die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich. Dellachs Offensive vergab die besten Chancen und es greift das alte Sprichwort: "Wer keine Tore schießt, kann auch nicht gewinnen."

Peter Strohmayer, Sportlicher Leiter Rapid Lienz: "In der ersten Halbzeit zeigte unsere Mannschaft eine taktisch hervorragende Leistung. Dellach kam dann zwar zu einigen Chancen, doch unsere Defensive rund um Manuel und Patrick Eder machten heute alles richtig. Nuhanovic hatte dazu keinen guten Tag, denn der ist sonst natürlich nicht leicht zu halten."

Rapid Lienz stürmte mit dem Erfolg auf den Platz an der Sonne. Prunkstück der Heimmannschaft ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. In den letzten fünf Spielen ließ sich Lienz selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz. Dellach/Gail ist mit 18 Punkten aus sieben Partien gut in die Saison gestartet. Mit beeindruckenden 32 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der Unterliga West, allerdings fand Rapid Lienz diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur einmal gab sich der SV Dellach/Gail bisher geschlagen. Lienz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Rapid Lienz sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Lienz im nächsten Spitzenspiel auf den Villacher SV, Dellach/Gail spielt tags darauf gegen den Sportverein FC Dölsach.

Unterliga West: Rapid Lienz – SV Dellach/Gail, 1:0 (1:0)

8 Andre Mathias Tabernig 1:0