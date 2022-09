Der Villacher SV holt den SV Dellach/Gail von der Spitze

Details Samstag, 17. September 2022 07:04

Der SV Dellach/Gail verlor gegen den Villacher SV nicht nur das Spiel mit 1:2, sondern auch die Tabellenführung. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Auf einem tiefen Boden brachte der VSV das Kunststück zusammen, den Titelkandidaten mit einer ausgeklügelten Defensivtaktik zu überraschen.

Kovacevic mit Doppelpack

Saso Kovacevic traf vor 200 Zuschauern nach 35 Minuten zur Führung für den Villacher SV. Die Dellacher hatten zwar mehr Spielantele, doch die Gäste zeigten eine vor allem in der Defensive ausgezeichnete Leistung und brachten die Offensive der Heimelf zur Verzweiflung. Zur Pause behielten die Villacher die Nase knapp vorn.

Dellach scheitert an sich selbst

In der 50. Minute erzielte Samir Nuhanovic das 1:1 für Dellach/Gail, was aber am Ende nicht zu einem Punktgewinn reichen sollte. Mit dem 2:1 sicherte Kovacevic dem Villacher SV nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (79.). Nach einem tollen Angriff über die linke Seite kam der Ball via Michael Sternig zu ihm und er netzte sicher ein. Dellach warf dann nochmals alles nach vorne, doch die VSV-Mauer hielt und so jubelten die Villacher am Ende über einen glücklichen, aber aufgrund des Kampfgeistes auch nicht unverdienten Sieg.



Neven Ilic, Trainer des Villacher SV: "Das Glück war heute schon auch auf unserer Seite. Die Mannschaft hat aber Charakter gezeigt und nach einem zeitweise offenen Schlagabtausch nicht unverdient gewonnen. Am Ende wäre aber auch eine Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis gewesen."

Beim Villacher SV präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Der VSV siegte und sprang zumindest bis Samstag auf die Pole Position. Zuletzt lief es erfreulich für den Villacher SV, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Nach Dellach/Gail stellt der Villacher SV mit 25 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der der SV Dellach/Gail auf den FC EP Schuller Hermagor, der Villacher SV spielt tags darauf gegen den Sportverein FC Dölsach.

Unterliga West: SV Dellach/Gail – Villacher SV, 1:2 (0:1)

79 Saso Kovacevic 1:2

50 Samir Nuhanovic 1:1

35 Saso Kovacevic 0:1