Velden war auch von Greifenburg nicht zu stoppen

Details Sonntag, 18. September 2022 18:30

In der 9. Runde der Unterliga West trifft der SV Greifenburg im Heimspiel auf das Team des ATUS Velden. Die Ausgangsposition der beiden Teams vor diesem Spiel könnte nicht unterschiedlicher sein. Velden zählt zu dem engsten Kreis der Titelanwärter, ist noch ungeschlagen und befindet sich nach fünf Siegen in Serie und einem Spiel weniger auf einem sehr guten zweiten Platz. Der SV Greifenburg hingegen konnte in der bisherigen Saison nur vier Punkte erzielen, bekam schon 30 Gegentore und steht vor diesem Spiel am 13. Tabellenrang und damit im Tabellenkeller.

Gutes Tempo und hohes Pressing bescheren fünf Tore in Halbzeit Eins

Beide Teams starten aktiv und mit gutem Pressing in die Partie. Schon nach fünf Minuten sehen die Zuschauer die erste Chance – Lukas Lausegger scheitert nach Zuspiel von Niklas Janke an Tormann Linder. Im Gegenzug muss sich Alexander Kofler mächtig strecken und pariert einen Abschluss von Brolih zur Ecke. In der zehnten Spielminute verliert der SV Greifenburg bei einem Abwehrversuch den Ball. Felix Fürstaller reagiert am schnellsten, umkurvt Torwart Linder und erzielt die frühe 1:0-Führung der Gäste. Nur vier Minuten später tritt Stefan Weisinger zu einem Freistoß an der Strafraumgrenze an, lässt Tormann Kofler keine Chance und erzielt mit einem Traumtor in den rechten Winkel den 1:1-Ausgleich. Nach einer guten halben Stunde schreiben die Hausherren erneut an. Ein Angriff über die rechte Seite landet bei Elias Schmidpeter, der sich im Laufduell durchsetzen kann und souverän ins kurze Eck zum 2:1 vollendet. Die Gäste reagieren prompt und erzielen direkt nach Wiederanpfiff den Ausgleich. Eine gute Flanke von Kevin Mpaka, aus allerdings abseitsverdächtiger Position, wird von einem Abwehrspieler in das eigene Tor abgefälscht. Nur wenige Augenblicke später nutzt Dardan Kameraj den spärlichen Platz im Zentrum, nimmt aus 23 Metern Maß und netzt – mit einem satten Schuss in das lange Eck - zum 2:3 Führungstreffer ein.

Schnelles Umschaltspiel lässt Velden jubeln

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte mussten die Hausherren verletzungsbedingt einen Torwartwechsel durchführen, da Tormann Linder bei einem Klärungsversuch unglücklich mit Alessandro Kiko zusammenprallte. In der 75. Minute kann Kofler mit einem sensationellen Abwurf das Spiel schnell machen und bedient direkt Anel Mujkic, der nur noch durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden kann. Den anschließenden Strafstoß verwandelt Mujkic selbst zum 2:4. Der SV Greifenburg wirft alles nach vorne, öffnet die Abwehrreihen und muss in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer hinnehmen. Bevor Anel Mujkic - nach einem Konter - auf den 2:5- Endstand stellt, trifft Dardan Kameraj, ebenfalls nach einem Konter, das Lattenkreuz.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Trotz der Niederlage, die vielleicht etwas zu hoch ausfiel, war das ein ambitionierter und guter Auftritt unserer Mannschaft. Wir haben uns gut verkauft und ein attraktives Spiel abgeliefert. Gratualtion an Velden für ein faires Spiel und einen verdienten Sieg.“

Die Besten: S. Weisinger, L. Brolih bzw. Pauschallob

35 Tore kassierte der SV Raika Greifenburg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Unterliga West. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Greifenburg alles andere als positiv. Der SV Greifenburg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATUS Fliesen Koller Velden einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Velden präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 27 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Velden. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Mit sechs Siegen in Folge ist Velden so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist der SV Greifenburg zur WSG VAO Radenthein, zeitgleich empfängt Velden den FC-WR Nußdorf/Debant.

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – ATUS Fliesen Koller Velden, 2:5 (2:3)

96 Anel Mujkic 2:5

75 Anel Mujkic 2:4

37 Dardan Kameraj 2:3

34 Eigentor durch Michael Neuwirther 2:2

33 Elias Schmidpeter 2:1

14 Stefan Norbert Weisinger 1:1

10 Felix Fuerstaller 0:1