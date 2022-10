Lienz siegt im hitzigen Derby gegen Thal/Assling

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 18:24

Durch ein 2:0 holte sich Lienz in der Partie gegen die URC Thal/Assling drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Rapid Lienz vor mehr als 600 Zuschauern die Nase vorn. Thal stellte sich aber im Prinzip ab der 79. Minute selbst ein Bein, als man einen Ausschluss hinehmen musste und anschließend auch noch Trainer und ein Vereinsfunktionär der Gäste Rot sahen.

Hitzige Szenen in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Dominic Girstmair brachte sein Team, Rapid Lienz, in der 50. Minute nach einem Stanglpass nach vorn. In der 79. Minute dann der große Aufreger, als Andre Tabernig Blaz Bozic von hinten foulte und dafür Gelb sah. Bozic schubste dann seinen Kontrahenten mit beiden Händen weg und sah dafür die rote Karte. Danach gab es Szenen, die es in der heutigen Zeit nicht mehr geben sollte. Bozic wurde wüst beschimpft und es entwickelte sich ein Wortgefecht im Zuge dessen Machael Jungmann und Thal-Trainer Ibel Alempic ausgeschlossen wurden. Lienz baute den Vorsprung dann mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Julian Moser beförderte den Ball in der 85. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gastgebers auf 2:0. Am Ende verbuchte Rapid Lienz gegen Thal einen glatten Derbysieg.





Ibel Alempic, Trainer Thal/Assling: "Über die rote Karte gegen unseren Spieler müssen wir nicht diskutieren. Dann fielen aber Worte der Lienzer gegen Bozic, die ich nicht in den Mund nehmen will. Das ist inakzeptabel. Ich wurde dann angeblich nur deshalb ausgeschlossen, weil ich in der gegnerischen Coachingzone war."

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Lienz ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Rapid Lienz sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte Lienz lediglich zwei Niederlagen ein. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Rapid Lienz noch Luft nach oben. Die gute Bilanz von URC Thal/Assling hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Lienz setzte sich mit diesem Sieg von Thal ab und nimmt nun mit 23 Punkten den vierten Rang ein, während URC Thal/Assling weiterhin 19 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Rapid Lienz auf den SV Sachsenburg, Thal spielt tags zuvor gegen den SV Dellach/Gail.

Unterliga West: Rapid Lienz – URC Thal/Assling, 2:0 (0:0)

85 Eigentor durch Julian Jakob Moser 2:0

50 Dominic Josef Girstmair 1:0