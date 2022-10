Christoph Schönegger rettet dem SV Greifenburg gegen Nußdorf einen Punkt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 15:08

In der 12. Runde gastierte der FC-WR Nußdorf/Debant im Drautal beim SV Greifenburg. Die Gäste reisten mit einem Sieg im letzten Spiel über Radenthein nach Greifenburg. Die Gastgeber konnten in der letzten Runde gegen Dölsach ein Unentschieden erzielen. Beim SV Greifenburg gab es unter der Woche einen Personalwechsel – Marcel Pirker folgt Marco Mareschi auf dem Trainerstuhl. In den letzten vier Duellen dieser Teams gab es drei Unentschieden und einen Sieg für die Gäste aus Osttirol.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Viertelstunde erarbeiten sich die Gäste einige Standardsituationen, wobei alle Ecken und Freistöße ungefährlich und damit erfolglos blieben. Die Gastgeber verteidigen konsequent und versuchen durch schnelles Umschaltspiel gefährlich zu werden. In der 20. Minute kombiniert sich der SV Greifenburg mit kurzen Pässen bis zur Strafraumgrenze, wo Florian Michorl zum Abschluss kommt und damit die erste richtige Torchance vorfindet. Sein Innenristschuss streift nur knapp über die Torlatte. Kurz vor Pausenpfiff erarbeitet sich Philipp Straganz eine Doppelchance. Zuerst setzt er sich auf der Außenbahn durch und bedient in der Mitte einen Mitspieler, dessen Abschluss aber zu zentral und zu schwach ausfällt, bevor er selbst einen Gegenspieler umkurvt und einen Aufsitzer nur knapp an der Stange vorbei zirkelt.

Vier Tore in Halbzeit Zwei

Der FC WR Nußdorf startet sehr gut in die zweite Halbzeit und erarbeitet sich einige Möglichkeiten mit schnellem Kurzpassspiel. Aleksandar Radonjic muss sich im ersten Versuch aus spitzem Winkel noch Tormann Simoner geschlagen geben. Im zweiten Anlauf wird sein Schuss aber unhaltbar abgefälscht und landet hinter dem Greifenburger Schlussmann in den Maschen. Die Gastgeber sind noch sichtlich geschockt und so kann Radonjic einen Doppelschlag landen. Die Hintermannschaft von Greifenburg attackiert zu zaghaft und Radonjic kann ungestört aus 16 Metern flach in das lange Eck auf 0:2 erhöhen. Nach dem Rückstand übernimmt der SV Greifenburg das Kommando und kommt zurück in das Spiel. In der 65. Minute schnappt sich Florian Michorl im Strafraum das Leder und wird nur noch vom starken Unterwurzacher – mit einer großartigen Parade – gestoppt. Nur Minuten später verfehlt Miha Cerne, nach einem Eckball per Kopf, nur um Zentimeter den Anschlusstreffer. In der 72. Minute schaltet Christoph Schönegger nach einem Einwurf am schnellsten und bedient sehenswert den heranstürmenden Cerne, der mit einem wuchtigen Kopfball auf 1:2 verkürzt. In der 82. Minute wird Stefan Weisinger im Strafraum gefoult und Christoph Schönegger verwertet den anschließenden Strafstoß zum vielumjubelten 2:2 Ausgleich. Der SV Greifenburg drängt nun sogar auf den Siegestreffer und hat in der 88. Minute tatsächlich noch die Chance. Elias Schmidpeter muss sich aus spitzem Winkel nur Tormann Unterwurzacher geschlagen geben.

Marcel Pirker, Trainer des SV Greifenburg: „Wir haben erste Halbzeit konsequent verteidigt, aber leider nach dem Wiederanpfiff einen Doppelschlag kassiert. Dann haben wir das Kommando übernommen und mehr als verdient noch einen Punkt erspielt. Wenn man so zurückkommt, stimmt die Moral unserer Jungs!“

Die Besten: Michorl, Cerne, Schönegger bzw. Straganz, Radonjic

Am kommenden Sonntag tritt der SV Greifenburg beim SV Penk/Reisseck an, während der FC-WR Nußdorf/Debant einen Tag zuvor den Sportverein FC Dölsach empfängt.

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – FC-WR Nußdorf/Debant, 2:2 (0:0)

81 Christoph Schoenegger 2:2

72 Miha Cerne 1:2

51 Aleksandar Radonjic 0:2

50 Aleksandar Radonjic 0:1