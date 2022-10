Die Admira nimmt in numerischer Unterzahl aus Velden einen Punkt mit

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 19:09

Gegen die Admira aus Villach musste sich der ATUS Velden am Sonntag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Velden erfüllte jedoch diese Erwartungen nicht, hatte in der zweiten Halbzeit aber auch Pech, dass man nicht noch zwei, drei Tore nachlegte.

Die Admira erwischt Velden eiskalt

Die Admira erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Denny Kudler traf bereits in der sechsten Minute nach einem Fehelr der Veldener Hintermannschaft im Aufbau zur frühen Führung. Der ATUS Fliesen Koller Velden glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus und die Admira kam sogar zu einigen guten Chancen, die Führung auszubauen. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen 1:0-Führung für den ESV Admira Villach in die Kabinen.

Nach Ausschluss drehte sich das Blatt

In der 71. Minute sah Mario Dolinar die Ampelkarte. Er verrechnete sich bei einem Tackling und wurde damit zurecht des Feldes verwiesen. Ab diesem Zeitpunkt spielte nur noch Velden und die Admira musste den Treffer von Anel Mujkic nach einer schönen Flanke zum 1:1 hinnehmen (73.). Velden drückte jetzt vehement an, doch das Runde wollte nicht mehr in das Eckige. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der ATUS Velden und die Admira aus Villach schließlich mit einem Remis.



Alexander Stroj, Trainer des ESV Admira Villach: "Wir spielten eine ausgezeichnete erste Halbzeit und hätten sogar das zweite Tor drauflegen können. Nach dem Ausschluss war es aber nur noch eine Abwehrschlacht, die wir auch mit Glück überstanden haben. Mit dem Punkt bin ich natürlich hochzufrieden."

Mit 29 Punkten aus elf Partien ist Velden noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte ATUS Fliesen Koller Velden. Velden weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Velden befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte. Der ESV Admira Villach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den ATUS Fliesen Koller Velden ist der SV Union Lind (Samstag, 15:30 Uhr). Die Admira Villach misst sich am selben Tag mit der WSG VAO Radenthein (15:00 Uhr).

Unterliga West: ATUS Fliesen Koller Velden – ESV Admira Villach, 1:1 (0:1)

73 Anel Mujkic 1:1

6 Denny Kudler 0:1