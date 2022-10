Mehr als 1000 Zuschauer! Nach 0:1 überrollt der FC-WR Nußdorf den FC Dölsach

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 20:33

Beim FC-WR Nußdorf holte sich der Sportverein FC Dölsach eine 1:5-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC-WR Nußdorf/Debant heißen konnte, doch nach der schnellen Führung der Gäste hatte Nußdorf Glück, dass Dölsach nicht das 2:0 drauflegte. Denn dann wäre die Partie wohl nicht so verlaufen.

Frühe Führung der Gäste

Raphael Wibmer war vor 1.000 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (5.). Dölsach hatte dann sogar die Möglichkeit auf 0:2 zu stellen, doch das gelang nicht. Für das 1:1 von Nußdorf zeichnete Aleksandar Radonjic verantwortlich (18.). Dusan Simic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Heimteams über die Linie (28.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Radonjic seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Mit der Führung für FC-WR Nußdorf/Debant ging es in die Halbzeitpause.

Das Stadion bebte

Den Vorsprung des FC-WR Nußdorf ließ Philipp Straganz in der 48. Minute auf 4:1 anwachsen, womit diese Partie auch bereits entschieden war. Radonjic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Nußdorf (71.). Letztlich feierte der FC-WR Nußdorf/Debant gegen FC Dölsach nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.



Michael Dold, Trainer des FC-WR Nußdorf/Debant: "Ein unglaubliches Spiel vor einer Traumkulisse. Großen Dank an unseren Fanclub, die Roten Teufel, die uns zum Sieg peitschten. Wir hatten aber auch Glück, dass Dölsach nicht das zweite Tor gelang, denn dann wäre das Spiel vielleicht ganz anders verlaufen und es wäre sehr schwer für uns geworden."

Der FC-WR Nußdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und sechs Pleiten. Nußdorf ist seit drei Spielen unbezwungen. Der Sportverein FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 13 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Dölsach musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Sportverein FC Dölsach insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang Dölsach kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt man nur auf Rang 14.

Nußdorf/Debant setzte sich mit diesem Sieg von Dölsach ab und nimmt nun mit zehn Punkten den elften Rang ein, während der FC Dölsach weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Während der FC-WR Nußdorf am kommenden Samstag Tabellenschlusslicht SV Penk/Reisseck empfängt, bekommt es der FC Dölsach am selben Tag mit der Sportunion Matrei in Osttirol zu tun.

Unterliga West: FC-WR Nußdorf/Debant – Sportverein FC Dölsach, 5:1 (3:1)

71 Aleksandar Radonjic 5:1

48 Philipp Straganz 4:1

45 Aleksandar Radonjic 3:1

28 Dusan Simic 2:1

18 Aleksandar Radonjic 1:1

5 Raphael Wibmer 0:1