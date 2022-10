450 Zuschauer trotzten dem Wetter und sahen Last-Minute-Sieg von Dölsach

Details Samstag, 22. Oktober 2022 18:39

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung des Sportverein FC Dölsach und der Sportunion Matrei in Osttirol, die mit 2:1 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Heimelf traf quasi mit der letzten Aktion zum umjubelten 2:1-Heimsieg.

Schwierige Verhältnisse

Patrick Lobenwein stellte die Weichen für den FC Dölsach auf Sieg, als er in Minute 29 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bevor es in die Pause ging, hatte Oliver Steiner noch das 1:1 für die Sportunion Matrei parat (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Last-Minute-Treffer

In der zweiten Halbzeit wurde der Boden immer tiefer und die Zuschauer sahen kein schönes Spiel mehr. Es wurde versucht mit hohen Bällen zu agieren, da durch den starken Regen kein kontrollierter Spielaufbau mehr möglich war. Markus Bachmann wurde schließlich zum Helden des Spiels, als er den Sportverein FC Dölsach mit seinem Treffer kurz vor dem Abpfiff (90.) doch noch in Front brachte. Nach einer weiten Flanke kam der Ball zu Dominic Mattersdorfer, der köpfelte an die Stange und Markus Bachmann musste aus kurzer Distanz nur mehr ins leere Tor einschießen. Am Schluss gewann der FC Dölsach gegen die Sportunion Matrei in Osttirol glücklich, aber doch nicht ganz unverdient.



Andreas Wenger, Trainer des FC Dölsach: "Matrei war bis zum 1:0 die bessere Mannschaft. Da der Boden immer tiefer wurde, haben wir dann unsere Taktik umgestellt und nur noch mit hohen Bällen versucht in die Nähe des Tores zu kommen. Wir hätten aber vor dem 1:1-Ausgleich schon das zweite Tor drauflegen müssen, als wir vom Elfer alleinestehend nicht ins Tor trafe. Ein ganz wichtiger Sieg für uns, da wir uns ein wenig von hinten absetzen konnten."

Der Sportverein FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Heimmannschaft im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Dölsach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte der FC Dölsach endlich wieder einmal drei Punkte.

Die Sportunion Matrei findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Vollstreckerqualitäten demonstrierte die Sportunion Matrei in Osttirol bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der Unterliga West. Matrei musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Sportunion Matrei in Osttirol insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Man taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag tritt der FC Dölsach beim SV Penk/Reisseck an, während Sportunion Matrei in Osttirol einen Tag später URC Thal/Assling empfängt.

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – Sportunion Matrei in Osttirol, 2:1 (1:1)

90 Markus Bachmann 2:1

40 Oliver Josef Steiner 1:1

29 Patrick Lobenwein 1:0