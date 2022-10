Mit einem Derbysieg gegen Greifenburg beendet Lind die Sieglos-Serie

Details Freitag, 28. Oktober 2022 09:33

Derbytime hieß es beim Spiel des SV Union Lind gegen den SV Greifenburg in der 15. Runde. Die Gastgeber wollten unbedingt wieder einmal gewinnen, da man in den letzten fünf Spielen vier Mal eine Partie mit einem Unentschieden beendete. Die Gäste aus Greifenburg wollten an den Erfolg der letzten Runde anknüpfen und kamen mit breiter Brust nach Lind. In den letzten vier Duellen konnten die Gäste aus Greifenburg drei Mal als Sieger vom Platz gehen.

Gaspersic bringt den SV Lind in Front

Zu Beginn der Partie starten beide Teams noch mit gutem Tempo in das Spiel. In der 13. Minute gehen die Hausherren nach einem Standard in Führung. Bei einem weiten Einwurf von Rene Löschnig nutzt Roman Gaspersic seinen Torinstinkt, steht goldrichtig und netzt souverän zur 1:0 Führung ein. Nur wenige Minuten später liegt wieder Gaspersic auf der Lauer, fängt einen Pass in der Defensive ab und muss sich nur Tormann Simoner geschlagen geben. Nach einer knappen halben Stunde kommt Markus Zöhrer, wieder nach einem weiten Einwurf von Löschnig, an den Ball und dreht das Leder nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Wenige Torszenen im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit flacht das Spiel zunehmend ab und Torchancen bzw. Torraumszenen werden zur Mangelware. Ein Abschluss von Rene Löschnig weit über die Querlatte und ein Weitschuss von Mario Pratljacic sind die nennenswertesten Szenen. Nur das Tor zum 2:0 lässt noch einmal etwas Stimmung aufkommen. Ein Ballverlust der Gäste in der 80. Spielminute läutet einen Angriff über die rechte Seite ein, den Lukas Gritschacher – aus zentraler Position – mit dem Innenrist in das rechte Eck zum 2:0 Endstand verwertet.

Die Besten: Gaspersic, Löschnig bzw. S. Obergantschnig

Der SV Union Lind bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und sechs Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Lind endlich wieder einmal drei Punkte.

Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Greifenburg im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 50 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Unterliga West. Nun musste sich der Gast schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging der SV Raika Greifenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Greifenburg. Nach der Niederlage gegen den SV Union Lind ist der SV Raika Greifenburg aktuell das defensivschwächste Team der Unterliga West. Lind setzte sich mit diesem Sieg von Greifenburg ab und belegt nun mit 14 Punkten den zehnten Rang, während SV Raika Greifenburg weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft der SV Union Lind auf den FC-WR Nußdorf/Debant (14:00 Uhr), der SV Greifenburg reist zu Rapid Lienz (16:30 Uhr).

Unterliga West: SV Union Lind – SV Raika Greifenburg, 2:0 (1:0)

80 Lukas Gritschacher 2:0

13 Roman Stefan Gaspersic 1:0