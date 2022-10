Velden gewinnt Spitzenspiel in Dellach/Gail und kürt sich zum Herbstmeister

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 20:01

Mit dem SV Dellach/Gail und ATUS Fliesen Koller Velden trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Dellach/Gail schien der ATUS Velden an diesem Tag aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Velden ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Dellach/Gail einen klaren Erfolg und krönte sich damit zum Herbstmeister.

Raunegger ersetzt Mujkic perfekt

600 Zuschauer sahen, wie Marco Raunegger in der vierten Minute das 1:0 für den ATUS Fliesen Koller Velden markierte. Roland Putsche erhöhte für den Gast auf 2:0 (27.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Raunegger seinen zweiten Treffer nachlegte (45.). Der Schütze kam erst vor Kurzem zum Atus Velden, als er nach einer schweren Verletzung, einem Schienbeinbruch, wieder in eine Kampfmannschaft zurückkehrte. Der tonangebende Stil von ATUS Velden spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Es gelingt nur der Anschlusstreffer

Samir Nuhanovic schoss die Kugel per verwertetem Elfmeter zum 1:3 für Dellach/Gail über die Linie (50.) und die Heimischen hofften wieder. Dardan Kameraj stellte schließlich in der 85. Minute den 4:1-Sieg für Velden sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Tabellenführer am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Dellach/Gail.

Marcel Kuster, Trainer des SV Dellach/Gail: "In der ersten Halbzeit ist uns alles aufgegangen und die taktischen Vorgaben wurden perfekt umgesetzt. Marco Raunegger ersetzte unseren Goalgetter Mujkic perfekt und war mit seinem Doppelpack der Mann des Spieles. Die Defensive war heute ausschlaggebend, da Nuhanovic neutralisiert werden konnte."

Dellach/G. hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 52 Treffern stellen die Gastgeber den besten Angriff der Unterliga West, allerdings fand der ATUS Fliesen Koller Velden diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz des SV Dellach/Gail hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Dellach bisher neun Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für ATUS Velden einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Wer Velden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte der ATUS Fliesen Koller Velden. Man weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Velden die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Dellach/Gail auf die WSG VAO Radenthein (11:00 Uhr), der ATUS Fliesen Koller Velden reist tags zuvor zum Spitzenspiel gegen den Villacher SV (14:30 Uhr).

Unterliga West: SV Dellach/Gail – ATUS Fliesen Koller Velden, 1:4 (0:3)

85 Dardan Kameraj 1:4

50 Samir Nuhanovic 1:3

45 Marco Raunegger 0:3

27 Roland Putsche 0:2

4 Marco Raunegger 0:1