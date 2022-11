Penk/Reisseck holt sich mit einem Remis im letzten Spiel gegen die Admira Selbstvertrauen

Details Sonntag, 06. November 2022 08:13

Der ESV Admira Villach ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Tabellenschlusslicht SV Penk/Reisseck hinausgekommen. Penk zog sich gegen Admira Villach achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Admira V. ein 2:1-Sieger feststand.

Beide Tore in der ersten Halbzeit

In der 20. Minute brachte Marco Kudler den Ball im Netz von SV Penk/Reisseck unter. Er traf mit dem Hinterkopf zur frühen Führung für die Villacher. Das 1:1 des Schlusslichts stellte Markus Rauter sicher (38.). Mit dem gerechten 1:1 ging es auch in die Kabinen.

Chancen auf beiden Seiten

In der zweiten Halbzeit kamen beide Teams zu einigen Sitzern, doch das Runde wollte nicht mehr ins Eckige. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden und der Punkteteilung blieb.

Berni Marktl, Trainer des SV Penk/Reisseck: "Bei uns ist die Stimmung, obwohl wir Schlusslicht der Tabelle sind, noch immer gut. Leider fehlt uns oft ein wenig das Glück bzw. die Kaltschnäuzigkeit, um Spiele zu gewinnen. Auch diesmal hätten wir mindestens zwei weitereTore machen müssen. Wir werden im Winter gut arbeiten und sind sehr zuversichtlich, den Klassenerhalt im Frühjahr noch zu schaffen."

Ein Punkt reichte dem ESV Admira Villach, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 19 Punkten steht die Heimmannschaft auf Platz sieben. Fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat die Admira Villach derzeit auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen wäre bei der Admira noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Penk/Reisseck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste verbuchten insgesamt einen Sieg, drei Remis und elf Niederlagen. Der SV Penk/Reisseck wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 19.03.2023 empfängt der ESV Admira Villach dann im nächsten Spiel den Sportverein FC Dölsach, während Penk/Reisseck am gleichen Tag gegen den SV Union Lind das Heimrecht hat.

Unterliga West: ESV Admira Villach – SV Penk/Reisseck, 1:1 (1:1)

38 Markus Rauter 1:1

20 Marco Kudler 1:0