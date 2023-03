Dellach/Gail wird in Greifenburg seiner Favoritenrolle gerecht

Details Montag, 20. März 2023 05:57

Beim Start in die Frühjahrsrunde gastiert der SV Dellach/Gail im Drautal beim SV Greifenburg. Die Ausgangslage beider Teams könnte nicht unterschiedlicher sein. Während die Gailtaler voll im Titelrennen sind, kämpfen die Drautaler im Abstiegskampf um jeden Punkt. Zwar muss der SV Dellach/Gail einige Stammkräfte vorgeben – auch Samir Nuhanovic fehlt verletzungsbedingt – doch dem SV Greifenburg ist der Schrecken aus dem Hinspiel, welches mit 1:12 verloren ging, sicher noch in bester Erinnerung.

Zwei schnelle Tore in einer ausgeglichenen ersten Hälfte

Die Gäste aus dem Gailtal starten mit viel Tempo in die Partie und können schon in der siebenten Minute anschreiben. Kapitän Wastian steckt auf Gabriel Wassermann durch, der mit etwas Ballglück den Ball an Tormann Simoner vorbei über die Linie drückt. Der Gegentreffer ist diesmal wie ein Weckruf für den SV Greifenburg. Die Gastgeber suchen ihr Glück in der Offensive und antworten prompt. In der elften Spielminute findet ein Querpass von der linken Seite den Neuzugang Kevin Tomsic, der souverän zum 1:1 Ausgleich einschiebt. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kann die Defensive der Gastgeber alle Angriffsversuche des SV Dellach/Gail unterbinden. Nur einen Abschluss vom starken Maximilian Wastian muss Tormann Simoner kurz vor der Pause zur Ecke abwehren.

Fragwürdiger Strafstoß bringt den SV Dellach/Gail auf die Siegesstraße

Die zweite Halbzeit beginnt gleich mit einem Aufreger. Schiedsrichter Skalic wertet einen harmlosen Zweikampf als Vergehen und entscheidet auf Strafstoß. Lukas Santner tritt vom Punkt an und stellt auf 1:2. Der Führungstreffer bringt die Gäste auf die Siegesstraße, die den Druck weiter erhöhen und die Kontrolle über das Spielgeschehen nicht mehr aus Hand geben. In der 58. Minute bedient Filip Skerl mit einem Steilpass Maximilian Wastian, der das Leder nur knapp am Tor vorbei spitzelt. Kurz darauf kann auch der SV Greifenburg – mit einem Weitschuss von Schmidpeter knapp über die Querlatte – noch eine Chance verbuchen. In der 71. Minute entscheidet Skalic erneut auf Strafstoß, diesmal aber eindeutig und ohne diskussionsbedarf. Kapitän Wastian trifft aus elf Metern souverän zum 1:3- Endstand.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Eine gute erste Hälfte in der wir mitspielen konnten und nicht viel zugelassen haben. Leider mussten wir uns in der zweiten Halbzeit dem Druck und der Qualität von Dellach/Gail doch geschlagen geben.“

Die Besten: Tomsic bzw. Wastian, Lulic

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SV Raika Greifenburg. Die mittlerweile 55 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Wann findet Greifenburg die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Dellach/Gail setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Greifenburg im Klassement weiter abrutschte. Greifenburg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Nach dem klaren Erfolg festigt Dellach/Gail den dritten Tabellenplatz. Die Verteidigung des SV Dellach/Gail wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 17-mal bezwungen. Die Saison von Dellach verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief der SV Dellach/Gail konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der SV Raika Greifenburg tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, beim Villacher SV an. Einen Tag später empfängt Dellach/Gail den FC-WR Nußdorf/Debant.

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – SV Dellach/Gail, 1:3 (1:1)

71 Maximilian Wastian 1:3

49 Lukas Fabian Santner 1:2

11 Kevin Tomsic 1:1

7 Gabriel Wassermann 0:1

