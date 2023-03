Mario Besic holt die WSG Radenthein auf den Boden der Realität zurück

Details Samstag, 25. März 2023 18:13

Beim FC Hermagor holte sich Radenthein eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen bzw. hoffte man bei den Gästen nach dem Sieg gegen den VSV auf eine weitere Punkteausbeute. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hermagor die Nase vorne und das vor allem, weil Goalgetter Mario Besic einen Sterntag erwischte. Im Hinspiel hatte das Heimteam nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Hermagor legt vor

Mario Besic stellte die Weichen für den FC EP Schuller Hermagor auf Sieg, als er in Minute zwölf mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Heimischen verabsäumten es dann aber die Führung auszubauen und so blieb es ein offenens und knappes Mtach zweier ebenbürtiger Mannschaften. Zur Pause reklamierte der FC Hermagor eine knappe Führung für sich.

Radenthein schließt auf, Besic macht den Sack zu

Tobias Klug beförderte das Leder zum 1:1 für die WSG VAO Radenthein in die Maschen (62.). Jetzt hofften die Gäste aus dem Gailtal etwas mitnehmen zu können, doch ein Spieler der Heimelf hatte da etwas dagegen. Für das 2:1, nach einem gewonnenen Zweikampf von Sebastian Bauer kam der Ball zum Schützen, der ins Kreuzeck vollendete, und dem 3:1 war Mario Besic verantwortlich. Der Akteur traf in der zweiten Halbzeit also gleich zweimal ins Schwarze (72./93.). Das 3:1 war nach einem Konter, Radenthein machte klarerweise komplett auf, nur mehr Formsache. Schließlich strich Hermagor die Optimalausbeute gegen die WSG Radenthein ein.



Daniel Gatternig, Trainer des FC Hermagor: "Da wir nach dem Ausgleich wieder nachlegten und die Partie schließlich klar gewinnen konnten, bin ich sehr zufrieden und muss meiner Mannschaft ein Pauschallob aussprechen."

Die Besten: Tscharnuter, Besic bzw. keiner

Der FC EP Schuller Hermagor verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen. Hermagor befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte. Sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Radenthein derzeit auf dem Konto. Der Gast verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein. Mit diesem Sieg zog Hermagor an der WSG VAO Radenthein vorbei auf Platz sechs. WSG Radenthein fiel auf die siebte Tabellenposition.

Der FC EP Schuller Hermagor tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei SV Raika Greifenburg an. Einen Tag später empfängt Radenthein die Sportunion Matrei in Osttirol.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – WSG VAO Radenthein, 3:1 (1:0)

93 Mario Besic 3:1

72 Mario Besic 2:1

62 Tobias Klug 1:1

12 Mario Besic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei