In Matrei weht ein neuer Wind, für Velden war es aber noch zu wenig

Gegen den ATUS Velden holte sich die Sportunion Matrei eine 0:2-Schlappe ab. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Velden löste die Pflichtaufgabe mit Bravour, musste aber hart für diesen Dreier arbeiten. Mit Rupert Marko übernahm ein Ex-Profi das Traineramt bei den Osttirolern und dass sich im Spiel der Matreier etwas getan hat, sah man schon in dieser Partie. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus einen 2:0-Sieg für sich verbucht.

Matrei kämpft, wird aber nicht belohnt

Die Heimischen traten ganz anders auf als im Herbst, erfüllten ein gewaltiges Laufpensum und kamen auch zur ein oder anderen Chance. Knapp vor dem Seitenwechsel sorgte Dardan Kameraj mit seinem Treffer zum 0:1 aber für eine kalte Dusche für die Sportunion Matrei in Osttirol. Mit einem Tor Vorsprung für Velden ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Schnelle Entscheidung

In der 53. Minute erhöhte Anel Mujkic auf 2:0 für den Gast. Nach Vorarbeit von Putsche und Lausegger verlängerte er einen Stanglpass souverän mit der Ferse zum 0:2 ins Matreier Gehäuse. Matrei zollte in weiterer Folge dem aufwendigen und kräfteraubenden Auftritt etwas Tribut und kam nicht mehr zurück. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Leader ATUS Velden einen dreifachen Punktgewinn gegen die Sportunion Matrei.

Marcel Kuster, Trainer des ATUS Velden: "Das war kein leichter Sieg. Man hat gesehen, dass da in Matrei jetzt die Zügel neu angezogen wurden und es werden sicher noch viele Mannschaften Punkte im Tauernstadion liegen lassen."

Mit lediglich sieben Zählern aus 16 Partien steht die Sportunion Matrei in Osttirol auf dem Abstiegsplatz. Der Heimmannschaft muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der Unterliga West markierte weniger Treffer als Matrei. Die Sportunion musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Matrei insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Velden ist weiter auf Kurs. Wer den ATUS Fliesen Koller Velden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 13 Gegentreffer kassierte Velden und man ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile 13 Siege und vier Unentschieden zu Buche.

Die Sportunion Matrei in Osttirol kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der ATUS Fliesen Koller Velden derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am kommenden Sonntag trifft die Sportunion Matrei auf die WSG VAO Radenthein, Velden spielt tags zuvor gegen die URC Thal/Assling.

Unterliga West: Sportunion Matrei in Osttirol – ATUS Fliesen Koller Velden, 0:2 (0:1)

53 Anel Mujkic 0:2

42 Dardan Kameraj 0:1

