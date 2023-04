Frühes Tor ebnet der Admira Villach den Weg zum Sieg gegen Lienz

Details Samstag, 01. April 2023 17:45

Am Samstag verbuchte der ESV Admira Villach einen 2:0-Erfolg gegen Rapid Lienz. Die Experten wiesen Lienz vor dem Match gegen Admira Villach die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Keiner der Torhüter beider Mannschaften hatte im Hinspiel hinter sich greifen müssen: Die Partie war 0:0 geendet.

Admira mit Blitzstart

Rapid Lienz geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Christoph Puschnig das schnelle 1:0 für die Admira erzielte. Er kam nach einem Angriff über die linke Seite nach einem abgewehrten Torschuss zum Ball, blieb eiskalt und schob ein. Lienz kam nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel, schaffte es aber nicht, den Ausgleich herzustellen. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause.

Tabernig ist mit der Leistung seiner Mannschaft alles andere als zufrieden. „Wir sind Barbie-Puppen, mehr nicht!“ eine wundervolle Metapher, oder? Admira, Ticker-Reporter

Heimelf macht den Sack zu

Auch in de zweite Halbzeit startete die Admira, die in der Defensive sehr gut stand, besser in das Spiel. In der 73. Minute erhöhte Florian Uggowitzer mit einem wunderschön ins Tor gezirkelten Freistoß auf 2:0 für den ESV Admira Villach. Damit war die Gegenwehr der Gäste gebrochen und die Villacher spielten die Führung recht locker nach Hause. Am Ende behielt Admira Villach gegen Lienz verdient die Oberhand.

Alexander Stroj, Spielertrainer des ESV Admira Villach: "Wir haben heute verdient gewonnen, auch wenn Lienz nach ca. 20 Minuten besser wurde und den Ausgleich am Fuß hatte. In der zweiten Halbzeit hätten wir weit früher den Sack zumachen müssen. Unterm Strich aber eine deutliche Verbesserung unserer Chancenverwertung und eine tolle Leistung in der Defensive."

Die drei Punkte brachten die Admira der Tabelle voran. Die Heimmannschaft liegt nun auf Rang acht. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der ESV Admira Villach derzeit auf dem Konto und man beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Rapid Lienz in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Lienz bisher zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Admira Villach ist der SV Dellach/Gail (Samstag, 19:00 Uhr). Rapid Lienz misst sich am selben Tag mit dem SV Union Lind (16:00 Uhr).

Unterliga West: ESV Admira Villach – Rapid Lienz, 2:0 (1:0)

73 Florian Uggowitzer 2:0

4 Christoph Puschnig 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei