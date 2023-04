Nachzügler Penk luchst Favorit VSV einen Punkt ab

Details Sonntag, 09. April 2023 06:21

Auf dem Papier hatte der Villacher SV im Vorfeld der Partie gegen den SV Penk/Reisseck wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste sich der VSV jedoch überraschend mit einem 1:1-Unterschieden zufriedengeben. Der neue Trainer in Penk, Sepp Rainer, bringt schön langsam einen neue Linie in die Elf der Mölltaler. Das Hinspiel hatten die Gastgeber für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Der VSV startet gut

Penk/Reisseck geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Wolfgang Guggenberger nach einer Flanke von Franz Übleis per Kopf das schnelle 1:0 für den Villacher SV erzielte. Die Heimischen verabsäumten es in weiterer Folge aber die Führung auszubauen, was sich bald rächen sollte. Ab der 25. Minute kam Penk dann besser ins Spiel und noch bevor es in die Halbzeit ging, war Sebastian Stefan Fuchs nach einem schön vorgetragenen Konter mit dem 1:1 für den SV Penk/Reisseck zur Stelle (40.).

Penk wird für Kampf belohnt

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem Villacher SV nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. Die Gäste aus dem Mölltal zeigten wieder ihre alten Tugenden und liefen sprichwörtlich um jeden Ball. Die Villacher hingegen haderten mit der schlechten Chancenauswertung, trafen zudem insgesamt drei Mal nur Aluminium und so blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Bernhard Marktl, Co-Trainer des SV Penk: "Wir taten uns 25 Minuten lang schwer, kamen dann aber immer besser ins Spiel. Klar hatte der VSV mehr Chancen, doch aufgrund unserer sensationellen kämpferischen Leistung haben wir uns den Punkt dann auch verdient. Unser neuer Trainer versucht uns ein neues Spielsystem einzuimpfen. Das wird zwar noch etwas dauern, die ersten Erfolge sieht man aber schon."

Die Besten: Keiner bzw. Thaler (TW), H. Gradnitzer, M. Frohnwieser

Mit 44 Punkten auf der Habenseite steht der Villacher SV derzeit auf dem zweiten Rang. Offensiv sticht der VSV in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur dreimal gaben sich die Villacher bisher geschlagen und man ist seit drei Spielen unbezwungen.

Penk/Reisseck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Der SV Penk/Reisseck verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und 13 Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Penk/Reisseck nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für den Villacher SV ist im Derby der ESV Admira Villach (Samstag, 15:00 Uhr). Der SV Penk/Reisseck misst sich am selben Tag mit dem FC EP Schuller Hermagor (14:30 Uhr).

Unterliga West: Villacher SV – SV Penk/Reisseck, 1:1 (1:1)

40 Sebastian Stefan Fuchs 1:1

8 Wolfgang Guggenberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei