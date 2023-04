Aua! Thal/Assling legt der WSG Radenthein sechs Eier ins Osternest

Details Montag, 10. April 2023 06:18

Die URC Thal/Assling kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die ersatzgeschwächte WSG VAO Radenthein einen klaren Erfolg. Im Hinspiel wurde noch Thal mit 0:4 abgeschossen.

Einbahnfußball

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag URC Thal/Assling bereits in Front. Pascal Kofler markierte in der fünften Minute nach einem Stanglpass die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Florian Huber schnürte einen Doppelpack (14./30.), sodass Thal fortan mit 3:0 führte. Mit dem 4:0 von Dominik Kofler, auch er traf nach einem Stanglpass für die URC Thal/Assling, war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). WSG Radenthein ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Thal.

Thal gibt weiter Gas

Die URC Thal/Assling baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Manuel Rainer beförderte den Ball in der 60. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Thal auf 5:0. Huber besorgte in der Schlussphase nach einem Freistoß schließlich den sechsten Treffer für die URC Thal/Assling (85.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Thal einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Ibel Alempic, Trainer URC Thal /Assling: "Das war ein super Spiel von uns. Wir haben keine Räume zugelassen und den Gegner gut ausgespielt. Alles was wir uns vorgenommen haben, wurde perfekt umgesetzt. Die gut 400 Zuschauer haben ein tolles Spiel von uns gesehen."

Die Besten: Pauschallob, insbesonders Florian Huber bzw. Keiner

Der Sieg über Radenthein, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt die URC Thal/Assling von Höherem träumen. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Thal derzeit auf dem Konto.

Trotz der Schlappe behält die WSG VAO Radenthein den neunten Tabellenplatz bei. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte die WSG Radenthein kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Nächster Prüfstein für die URC Thal/Assling ist der SV Raika Greifenburg (Samstag, 16:00 Uhr). Radenthein misst sich am selben Tag mit dem SV Sachsenburg (15:00 Uhr).

Unterliga West: URC Thal/Assling – WSG VAO Radenthein, 6:0 (4:0)

85 Florian Michael Huber 6:0

60 Eigentor durch Manuel Rainer 5:0

32 Dominik Klaus Kofler 4:0

30 Florian Michael Huber 3:0

14 Florian Michael Huber 2:0

5 Pascal Oliver Kofler 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei