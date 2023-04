Wichtige Punkte für Sachsenburg - Abwärtstrend bei der WSG Radenthein

Details Sonntag, 16. April 2023 07:30

Am Samstag trafen die WSG VAO Radenthein und der SV Sachsenburg aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Sachsenburg wurde der Favoritenrolle gerecht und Radenthein rutscht in der Tabelle weiter ab. Das Hinspiel war noch mit einem 2:0-Erfolg für WSG Radenthein geendet.

Sachsenburg präsenter

Janko Pene nutzte die Chance für SV Sachsenburg und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Nach einer Flanke von der rechten Seite durch Elias Kaim traf er wunderschön per Direktabnahme. Zur Pause war Sachsenburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung, die bei besserer Chancenauswertung aber auch weit höher hätte sein können, ja eigentlich müssen.

Radenthein wacht zu spät auf

Ermin Softic schoss die Kugel zum 2:0 für SV Sachsenburg über die Linie (62.). Er traf nach einer tollen Einzelleistung vom Sechszehner ins kurze Eck. Jetzt erst wachte Radenthein auf und kam auch zu einigen Chancen. Doch das Runde wollte aus Sicht der Granatstädter nicht ins Eckige. Unter dem Strich nahm Sachsenburg bei Radenthein einen verdienten Auswärtssieg mit nachhause.

Martin Abwerzger, Trainer des SV Sachsenburg: "Ein verdienter und auch sehr wichtiger Sieg für uns. Wir hätten den Sack schon in der ersten Halbzeit zumachen müssen, doch am Ende brachten wir die 2:0-Führung doch recht sicher über die Zeit."

Die Besten: Keiner bzw. Pauschallob

Die WSG VAO Radenthein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Sieben Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat WSG Radenthein momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Radenthein nach unten durchgereicht.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Sachsenburg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Acht Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Sachsenburg derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Sachsenburg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die WSG VAO Radenthein hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 30.04.2023 gegen den ATUS Fliesen Koller Velden. Nächsten Samstag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Sachsenburg mit dem SV Raika Greifenburg.

Unterliga West: WSG VAO Radenthein – SV Sachsenburg, 0:2 (0:1)

62 Ermin Softic 0:2

36 Janko Pene 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei