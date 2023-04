Der SV Lind zeigt gegen Favorit Dellach/Gail auf und jubelt über wichtigen Punkt

Details Sonntag, 16. April 2023 16:45

Der SV Lind spuckte Dellach/Gail im Kampf um den Titel in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 1:1-Remis ab. Die Wetten standen zwar zugunsten des SV Dellach/Gail, der Favorit heimste die Lorbeeren aber nicht ein. Die Gäste hatten den SV Union Lind im Hinspiel noch klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:0 gesiegt.

Früher Treffer

Der SV Lind geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Christopher Schaller nach einem Freistoß das schnelle 1:0 für Dellach/Gail erzielte. Lind zeigte sich davon aber unbeeindruckt und kam selbst auch bald zu guten Chancen. Am Zwischenstand änderte sich aber weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Verdienter, wenn auch glücklicher Ausgleich

Roman Gaspersic traf zum 1:1 zugunsten von SV Union Lind (54.). Nach einem Strafstoß, Julian Mataln fiel im Stafraum doch recht leicht, drehte der Goalgetter jubelnd ab. Für weitere Tore reichte es aber nicht und auch wenn das Pendel in beide Seiten ausschlagen hätte können, enttäuschte der Tabellenzweite aus Dellach an diesem Tag etwas. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und der SV Dellach/Gail schließlich mit einem Remis.

Hartwig Zagler, Trainer des SV Lind: "Meine Mannschaft hat brav gespielt, super gekämpft und ich bin mit dem Punkt natürlich zufrieden. Es hätte aber auch mehr rausschauen können. Wir sind wieder als Mannschaft aufgetreten und die Organisation im Team passt."

Die Trendkurve des SV Lind geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Lind derzeit aber noch nicht. Vier Siege, neun Remis und sieben Niederlagen hat der SV Lind momentan auf dem Konto.

Durch den Punktgewinn verbesserte sich Dellach/Gail im Klassement auf Platz zwei, durch die Absage des Spiel des VSV verzerrt sicg dieses Bild aber ein wenig. Mit beeindruckenden 73 Treffern stellt der SV Dellach/Gail den besten Angriff der Unterliga West, jedoch kam dieser gegen den SV Union Lind nicht voll zum Zug. Nur dreimal gab sich Dellach bisher geschlagen. SV Lind ist nun seit vier Spielen, der SV Dellach/Gail seit sechs Partien unbesiegt.

Nächster Prüfstein für den SV Union Lind ist der Villacher SV (Samstag, 15:00 Uhr). Dellach/Gail misst sich am selben Tag mit Rapid Lienz (19:00 Uhr).

Unterliga West: SV Union Lind – SV Dellach/Gail, 1:1 (0:1)

54 Roman Stefan Gaspersic 1:1

4 Christopher Schaller 0:1

