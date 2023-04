Hermagor vergibt Elfer - die Admira feiert wichtigen Auswärtssieg

Details Sonntag, 23. April 2023 07:37

Durch ein 2:1 holte sich der ESV Admira Villach drei Punkte beim FC EP Schuller Hermagor. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Der FC Hermagor hatte im Hinspiel noch mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Hermagor vergeigt Elfmeter

Mario Besic brachte das Heimteam in der 16. Minute in Front. Nach einer Ecke für die Admira startete Hermagor einen schnellen Konter und Besic netzte ins kurze Eck ein. Lukas Kogler nutzte die Chance für Admira Villach und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Knapp vor dem Pausenpfiff hatte Hermagor die große Chance die Führung wieder zu übernehmen. Doch Patrick Gailer, der Tormann der Admira, parierte einen Elfmeter bravourös. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ausgelichenes Spiel - besseres Ende für die Gäste

Advan Pozderac brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Admira Villach über die Linie (53.). Nach einem Zimmermann-Schuss übernahm Pozderac den Abpraller volley und netzte unhaltbar ein. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Aus Hermagorer Sicht wollte das Runde aber nicht mehr ins Eckige und so blieb es schlussendlich beim knappen 1:2. Am Ende punktete der ESV Admira Villach dreifach bei Hermagor.

Alexander Stroj, Spielertrainer des ESV Admira Villach: "Eigentlich ist es von Anfang an gut gelaufen, doch der Spielverlauf sprach gegen uns. Der gehaltene Elfer kurz vor der Pause war natürlich sehr viel wert. Nach unsere Führung war es eine offene Partie. Mit dem Resultat bin ich schlussendlich natürlich vollauf zufrieden."

Die Besten: Keiner bzw. Gailer

Trotz der Niederlage belegt der FC EP Schuller Hermagor weiterhin den siebten Tabellenplatz. Nach der Niederlage gegen die Admira Villach bleibt der FC Hermagor weiterhin glücklos.

Admira Villach holte auswärts bisher nur 16 Zähler. Nach diesem Erfolg steht der Gast auf dem achten Platz der Unterliga West. Der ESV Admira Villach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Hermagor zum SV Union Lind, zeitgleich empfängt Admira Villach die Sportunion Matrei in Osttirol.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – ESV Admira Villach, 1:2 (1:1)

53 Advan Pozderac 1:2

35 Lukas Kogler 1:1

16 Mario Besic 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei