Acht Partien ohne Sieg: Für Greifenburg wird die Luft jetzt dünn

Durch ein 3:1 holte sich die URC Thal/Assling drei Punkte beim SV Raika Greifenburg. Thal hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war mit einer herben 0:5-Abreibung aus Sicht von SV Greifenburg zu Ende gegangen. Für die Drautaler wird es jetzt eng, denn wenn man nicht sofort auf die Siegerstraße zurückkehrt, ist der Abstieg wohl nicht mehr zu verhindern.

Kofler und Juen lassen die Gäste jubeln

In einer ausgeglichenen Anfangsphase haben die Gäste die erste sehr gute Möglichkeit. Lukas Juen pflückt einen langen Ball mustergültig aus der Luft und muss sich nur im Duell gegen Tormann Simoner geschlagen geben. Nur Augenblicke später bedient Juen, aus abseitsverdächtiger Position, den heranstürmenden Pascal Kofler, der trocken zur Führung für die Gäste einschiebt. Der SV Greifenburg versucht dagegen zu halten und kann durch einen Abschluss von Maximilian Leitner fast den Ausgleich erzielen. In der 36. Spielminute wird Lukas Juen 25 Meter vor dem Tor nur spärlich attackiert, kann sich den Ball zurechtlegen und versenkt das Leder zum 0:2-Halbzeitstand in den Maschen.

Schneller Anschlusstreffer bleibt ohne Wirkung

Die Gastgeber starten mit viel Elan in die zweite Hälfte und versuchen ihr Glück in der Offensive. Jakob Wuggenig kann sich kurz nach Wiederanpfiff durchsetzen und erzielt, flach in das kurze Eck, den Anschlusstreffer. Die Gastgeber bleiben am Drücker und Tobias Mikulan scheitert aus spitzem Winkel an Tormann Trojer. Doch nur Minuten später lässt Julian Moser die Hoffnung der Gastgeber verschwinden. Nach einem Standard aus dem rechten Mittelfeld kann die Defensive den Ball nicht klären und Moser kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss und stellt auf 1:3. Der SV Greifenburg ist nun sichtlich geschockt und somit übernehmen die Gäste aus dem Pustertal nun die volle Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Chancenverwertung und Tormann Simoner verhindern schlussendlich eine höhere Niederlage und somit bleibt es beim 3:1-Auswärtserfolg für die URC Thal/Assling.

Sebastian Steinwender, SV Greifenburg: „Wir machen uns das Leben teilweise selbst schwer und unseren Gegnern leider viel zu leicht. Wenn wir noch etwas erreichen wollen, müssen wir in den restlichen Spielen über die gesamten 90 Minuten anders auftreten. Gratulation an Thal/Assling zu einem verdienten Sieg.“

Die Besten: keiner bzw. Juen, P. Kofler, Walder

Trotz der drei Zähler machte Thal im Klassement keinen Boden gut. Die Saisonbilanz der URC Thal/Assling sieht damit aber weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte Thal lediglich sechs Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien rief Thal/Assling konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Greifenburg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der SV Greifenburg bisher ein.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt der SV Raika Greifenburg beim ATUS Fliesen Koller Velden an. Das nächste Mal ist Thal schon am Sonntag gefordert, wenn man beim SV Penk/Reisseck antritt.

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – URC Thal/Assling, 1:3 (0:2)

53 Julian Jakob Moser 1:3

48 Jakob Michael Wuggenig 1:2

36 Lukas Johann Juen 0:2

22 Pascal Oliver Kofler 0:1

