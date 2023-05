Velden biegt Radenthein und marschiert weiter Richtung Kärntnerliga

Details Montag, 01. Mai 2023 07:31

Mit 1:4 verlor die WSG Radenthein am vergangenen Sonntag deutlich gegen den ATUS Velden. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Velden. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatte der Tabellenprimus nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Elfer eröffnet den Torreigen

Roland Putsche war es, der vor 300 Zuschauern in der 38. Minute das 1:0 für den Gast besorgte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Anel Mujkic nach einem maßgenauen Stanglpass das 2:0 nach (40.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Tobias Klug seine Chance und schoss nach einem sehenswerten Alleingang das 1:2 (44.) für Radenthein. Zur Pause war der ATUS Fliesen Koller Velden im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Am Ende eine klare Sache

Das 3:1 für Velden stellte Putsche sicher. In der 58. Minute traf er zum zweiten Mal per Strafstoß während dieser Partie. Der Treffer von David Male in der 89. Minute schürte bei Fans und Spielern endgültig die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit einem tollen Fersler zum 1:4 setzte er den Schlusspunkt in diesem Spiel. Ein starker Auftritt ermöglichte Velden am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen WSG VAO Radenthein.

Marcel Kuster, Trainer des ATUS Velden: "Die Marschrichtung stimmt und wir können schön langsam ein wenig nach oben schielen. Wir müssen aber weiter Runde für Runde unsere Leistung abrufen, es ist alles kein Selbstläufer. Radenthein war heute ersatzgeschwächt, mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich aber sehr zufrieden."

Die WSG Radenthein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Abstiegssorgen des Gastgebers sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Nun musste sich Radenthein schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Wer soll den ATUS Fliesen Koller Velden noch stoppen? Velden verbuchte gegen Radenthein die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Unterliga West weiter an. In der Defensive von Velden griffen die Räder ineinander, sodass man im bisherigen Saisonverlauf erst 14-mal einen Gegentreffer einsteckte. Der ATUS Velden weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 17 Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor.

Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für WSG Radenthein auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Radenthein auf Rang elf wieder. Velden scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft die WSG VAO Radenthein auf den Sportverein FC Dölsach, der ATUS Fliesen Koller Velden spielt tags zuvor gegen das Schusslicht SV Raika Greifenburg.

Unterliga West: WSG VAO Radenthein – ATUS Fliesen Koller Velden, 1:4 (1:2)

89 David Male 1:4

58 Roland Putsche 1:3

44 Tobias Klug 1:2

40 Anel Mujkic 0:2

38 Roland Putsche 0:1

