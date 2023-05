Ein Punkt der nicht hilft - Greifenburg remisiert gegen Radenthein

Details Sonntag, 14. Mai 2023 21:07

Der SV Raika Greifenburg und die WSG VAO Radenthein verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war SV Raika Greifenburg mitnichten, denn Greifenburg kam gegen Radenthein zu einem achtbaren Remis, das unterm Strich aber dem Schlusslicht nicht wirklich weiterhilft. Das Hinspiel war mit einer herben 2:6-Abreibung aus Sicht des SV Greifenburg zu Ende gegangen.

Kaum Höhepunkte in Durchgang Eins

Beide Teams starten behäbig in das Spiel. Erst in der 25. Minute sehen die Zuseher die ersten Chancen. Zuerst vergibt Kevin Tomsic für die Gastgeber allein vor dem Tor, direkt im Gegenzug klärt Tormann Simoner in höchster Not gegen Manuel Flaschberger zur Ecke. In der 33. Spielminute tunnelt Max Unterwandling - nach Ballverlust der Gastgeber und schnellem Umschaltspiel – Tormann Simoner aus spitzem Winkel und stellt auf die 1:0-Pausenführung der Gäste.

Später Ausgleich in Unterzahl sichert Radenthein einen Punkt

Nach einem Foul an Mikulan im Strafraum kann Kevin Tomisc in der 57. Minute vom Punkt den Ausgleich erzielen. Der SV Greifenburg nimmt jetzt Fahrt auf und erarbeitet sich einige Möglichkeiten. Die beste Chance hat Tobias Mikulan, der in der 60. Minute nur vom Aluminium gestoppt werden kann. In der 67. Minute ist es wieder Mikulan, der sich auf der Außenbahn sehenswert durchsetzen kann und in der Mitte Kevin Tomisc bedient, der mustergültig in das Kreuzeck zur viel umjubelten 2:1 Führung trifft. Nach einem Ausschluss in der 80. Minute können die Gäste in Unterzahl doch noch den späten Ausgleich erzielen. Miljan Urosevic verwertet akrobatisch einen hohen Ball in den Strafraum und stellt in der 87. Spielminute auf den 2:2 Endstand.

Sebastian Steinwender, SV GHreifenburg: „Die erste Hälfte war von beiden Teams ziemlich magere Kost. Im zweiten Durchgang waren wir das bessere Team und müssen die Führung in Überzahl einfach über die Zeit bringen. Der Gegentreffer darf uns in dieser Form nicht passieren.“

Die Besten: Mikulan, Tomsic bzw. Keiner

Greifenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr das Schlusslicht bisher ein. 30:79 – das Torverhältnis von Greifenburg spricht eine mehr als deutliche Sprache. Man verbuchte insgesamt zwei Siege, sechs Remis und 15 Niederlagen. In neun ausgetragenen Spielen kam der SVG in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die WSG VAO Radenthein nimmt mit 25 Punkten den elften Tabellenplatz ein. Sieben Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat Radenthein momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: Radenthein kann derzeit einfach nicht gewinnen.

Nächster extrem wichtiger Prüfstein für den SV Raika Greifenburg ist der Sportverein FC Dölsach (Donnerstag, 11:00 Uhr). Die WSG VAO Radenthein misst sich am selben Tag mit dem FC-WR Nußdorf/Debant (17:00 Uhr).

Unterliga West: SV Raika Greifenburg – WSG VAO Radenthein, 2:2 (0:1)

87 Miljan Urosevic 2:2

67 Kevin Tomsic 2:1

57 Kevin Tomsic 1:1

33 Max Unterwandling 0:1

