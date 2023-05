Nach Sieg gegen die Admira - Velden ist Meister und steigt in die Kärntnerliga auf

Details Sonntag, 21. Mai 2023 12:49

Mit 0:2 verlor der ESV Admira Villach am vergangenen Samstag zu Hause gegen den Titelkandidaten ATUS Fliesen Koller Velden. Pflichtgemäß strich Velden gegen die Admira drei Zähler ein und machte sich so drei Runden vor Schluss zum uneinholbaren Meister der Unterliga West. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Die Admira hielt dagegen

In den ersten 30 Minuten stand die Admira aus Villach defensiv sehr gut und vereitelte viele Chancen des Tabellenführeres. Ex-Profi Roland Putsche traf dann aber zum 1:0 zugunsten von Velden (39.). Nach einer Doppelchance verwertete er einen Abpraller sehenswert zur Führung für die Elf vom Wörthersee. Mit einem Tor Vorsprung für den Ligaprimus ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Velden bringt das Ding trotz zwei Ausschlüssen nach Hause

Anel Mujkic beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (57.). Nach einem tollen Konter und einer präzisen Flanke von Lukas Lausegger traf Mujkic zur Vorentscheidung. Die Schlussphase musste der ATUS Fliesen Koller Velden ohne Kevin Mpaka bestreiten, der in der 72. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Admira drückte denn nochmals auf den Anschlusstreffer, Velden brachte das Ergebnis aber über die Zeit. Lukas Lausegger sah dann auch noch die Ampelkarte (92.), doch auch dies hatte keine Auswirkung mehr auf das Endergebnis. Ein starker Auftritt ermöglichte dem ATUS Velden am Samstag trotz Unterzahl einen 2:0-Erfolg gegen die Admira und da man damit den Meistertitel fixierte, wurde die darauf folgende Nacht zum Tag gemacht.

Marcel Kuster, Trainer des ATUS Velden: "Der letzte Schritt ist immer der schwierigste und wir taten uns auch ein wenig schwer. Wir wussten, dass die Admira tief stehen wird, aber auch, dass wir unsere Chancen bekommen werden. Der Titel war natürlich unser Traum und jetzt schauen wir in Richtung Kärntnerliga. Ein positives Zeichen ist, dass praktisch alle Spieler bleiben wollen. Es wird nur ein paar kleine Kaderveränderungen geben, aber darüber wird jetzt noch mit jedem Spieler einzeln gesprochen."

Statistik:

Der ESV Admira Villach führt mit 30 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, sechs Remis und elf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Admira Villach nur drei Zähler. Wer Velden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 15 Gegentreffer kassierte der ATUS Fliesen Koller Velden. Man ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 21 Siege und vier Unentschieden. Velden scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft die Admira auf die WSG VAO Radenthein, der ATUS Fliesen Koller Velden spielt tags zuvor gegen SV Union Lind.

Unterliga West: ESV Admira Villach – ATUS Fliesen Koller Velden, 0:2 (0:1)

57 Anel Mujkic 0:2

39 Roland Putsche 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei