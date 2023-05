Dölsach feiert Derbysieg gegen Debant und ist alle Sorgen los

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:24

Der FC-WR Nußdorf/Debant steckte gegen den Sportverein FC Dölsach eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier hatten die mehr als 700 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Dölsach aber als das überlegene Team und verbuchte drei überlebensichtige Zähler. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht des Gastgebers zu Ende gegangen.

Keine Nachbarschaftshilfe

Der Sportverein FC Dölsach geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Stefan Kraler das schnelle 1:0 für den FC-WR Nußdorf erzielte. Bereits in der ersten Spielsekunde verzeichneten die Gäste aber auch einen Lattenschuss und so konnte die Dölsacher froh sein, nicht schon längst im klaren Rückstand zu sein. In der 16. Minute gab es einen Elfmeter für die Dölsacher, doch Spielertrainer Andi Wenger verschoss diesen. Dominic Mattersberger witterte seine Chance und schoss den Ball nach einem Eckball zum erlösenden 1:1 für FC Dölsach ein (33.). Markus Bachmann brachte den Sportverein FC Dölsach nach 35 Minuten die 2:1-Führung. Noch vor der Halbzeit legte Mattersberger seinen zweiten Treffer nach (42.). Mit der eigentlich nicht in dieser Höhe erwarteten Führung für den FC Dölsach ging es in die Kabine.

Dölsach vertreibt das Abstiegsgespenst

Philipp Straganz sah in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte: Die Partie schien für Nußdorf endgültig gelaufen zu sein. Tobias Nussbaumer gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Sportverein FC Dölsach (86.). Er traf volley aus ca. 16 Metern und machte damit alles klar. Schlussendlich verbuchte der FC Dölsach gegen den FC-WR Nußdorf/Debant einen überzeugenden Heimerfolg.

Andi Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: "In den ersten 30 Minuten gelang uns gar nichts. Dazu kam auch noch mein verschossener Elfer. Dann wurde es aber eine klare Sache für uns und wir konnten dieses Derby in dieser Höhe verdient gewinnen. Nachbarschaftshilfe der Debanter gab es aber keine."

Stats

Der Sportverein FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und FC Dölsach rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sportverein FC Dölsach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten. Durch den klaren Erfolg über FC-WR Nußdorf ist FC Dölsach weiter im Aufwind.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Nußdorf in der Tabelle über dem ominösen Strich. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 29 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. FC-WR Nußdorf/Debant musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Sportverein FC Dölsach tritt kommenden Sonntag, um 16:00 Uhr, bei Sportunion Matrei in Osttirol an. Bereits einen Tag vorher reist FC-WR Nußdorf zu SV Penk/Reisseck.

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – FC-WR Nußdorf/Debant, 4:1 (3:1)

86 Tobias Josef Nussbaumer 4:1

42 Dominic Mattersberger 3:1

35 Markus Bachmann 2:1

33 Dominic Mattersberger 1:1

8 Stefan Kraler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei