Kantersieg für Thal/Assling! Unterligist gibt sich gegen Oberes Mölltal keine Blöße

Wie jedes Jahr steht Ende Juli wieder der Auftakt in die neue Saison am Programm. Eingeläutet wird diese mit der 1. Runde des Villacher Bier/KFV-Cup. Nachdem am Freitag bereits einige Partien gespielt wurden, rollte auch am Samstag auf vielen Fußballplätzen in Kärnten und Osttirol der Ball. Um 16 Uhr hieß dann das Duell SPG Oberes Mölltal gegen URC Thal/Assling. Dabei setzte sich das Team aus Osttirol, welches seine Spiele in der Unterliga West bestreitet, klar gegen die zweitklassigen Mölltaler durch.

Lange Gewitterunterbrechung zu Beginn

Die ersten Minuten des Matches verliefen sehr chaotisch. Nicht etwa, weil die Mannschaften nicht richtig ins Spiel fanden, sondern aufgrund der Tatsache, dass ein Gewitter mit starkem Regen und lautem Donnergrollen den Sportplatz in Rangersdorf aufsuchte. Dies hatte zur Folge, dass Schiedsrichter Schlacher das Match in der sechsten Minute für gut 25 Minuten unterbrach. Danach ging es aber los mit Fußball und die Gäste aus Thal gaben sogleich den Ton an. Nach einem Handspiel der Mölltaler trat Julian Moser zum Strafstoß an und verwandelte diesen sicher. Vier Minuten später erhöhte Pascal Kofler auf 0:2. Vor der Pause schlugen die Osttiroler dann noch zweimal zu. Zuerst brachte Dominik Kofler in Minute 35 den Ball im Kasten unter, ehe Pascal Kofler sieben Minuten später es im gleichtat. 0:4 zur Halbzeit!

Alles klar in Hälfte zwei

Genau in der gleichen Tonart ging es auch in Durchgang zwei weiter. Wieder hieß der Torschütze nach Wiederanpfiff Kofler, diesmal war es Dominik, der genauso wie sein Bruder Pascal nun einen Doppelpack schnürte. Dann war Jasmin Dindic an der Reihe, die in der 58. Minute auf 0:6 erhöhte. Nach einer darauffolgenden etwas ruhigeren Phase drehte das Unterligateam aus Osttirol in der Schlussviertelstunde nochmal auf und erzielten durch Rene Lukasser-Weitlaner und erneut Pascal Kofler zwei weitere Treffer. Lediglich ein Ehrentreffer gelang den zwei Klassen darunter kickenden Mölltalern dann noch. In Minute 88 durfte sich Riccardo Seibald noch in die Torschützenliste eintragen und korrigierte das Endergebnis auf 1:8. Thal/Assling gibt sich im Mölltal also keine Blöße und steht souverän in Runde zwei.

Ibel Alempic, Trainer Thal/Assling:

„Der Qualitätsunterschied war heute deutlich zu sehen, wir haben ohne große Probleme acht Tore erzielen können. Über die Mannschaftsleistung bin ich im Großen und Ganzen recht zufrieden. Das junge Team der Mölltaler spielte zwar brav und engagiert, war aber kein richtiger Gradmesser für uns. Nächste Woche zum Ligaauftakt schaut das dann aber anders aus.“

Nachdem die SPG Oberes Mölltal wohl keine Bewährungsprobe für Thal war, wird dies nächste Woche sicher anders aussehen, wenn der Gegner Dellach/Gail heißt. Der Auftaktgegner für Oberes Mölltal heißt Nußdorf/Debant 1b.

