Torfestival! Lind feiert Sieg gegen Radenthein

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der SV Union Lind gegen die WSG VAO Radenthein zu einem 4:2-Heimsieg. Vor allem der reaktivierte und in Halbzeit zwei eingewechselte Edi Ebner drückte der Partie seinen Stempel auf und war so etwas wie der Vater des Sieges.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Vor 150 Zuschauern markierte Gaber Petric mit einem tollen Schuss ins Kreuzeck das 1:0 für die WSG Radenthein (34.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Luka Bizjan mit dem 1:1 für SV Lind zur Stelle (41.). Nach einem tollen 40-Meter-Solo überwand er den Gästekeeper. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Torreiche zweite Hälfte

Eduard Ebner brachte den SV Union Lind nach 71 Minuten mit einem Distanzschuss die 2:1-Führung ein. Für das 3:1 der Heimmannschaft zeichnete Roman Gaspersic verantwortlich (77.). Radenthein versenkte die Kugel in der 79. Minute zum 2:3. Ziga Slavicek versenkte einen Freistoß zum Anschluss im Kreuzeck und ließ die Granatstädter nochmals hoffen. In der 82. Minute brachte Peter Stojanovic das Netz für den SV Lind zum Zappeln. Er staubte trocken zum 4:2-Endstand ab. Schließlich strich der SV Union Lind die Optimalausbeute gegen die WSG VAO Radenthein ein.

Hartwig Zagler, Trainer des SV Lind: "Es war eine enge Partie mit dem besseren Ende für uns. Herausheben muss ich diesmal Edi Ebner, der nach langer Verletzungspause wieder aufgelaufen ist und gleich wieder eine starke Leistung ablieferte. Er war der Vater des Sieges."

Am nächsten Samstag reist der SV Lind zum ASKÖ Gmünd, zeitgleich empfängt die WSG Radenthein den ESV Admira Villach.

Unterliga West: SV Union Lind – WSG VAO Radenthein, 4:2 (1:1)

82 Peter Stojanovic 4:2

79 Ziga Slavicek 3:2

77 Roman Stefan Gaspersic 3:1

71 Eduard Ebner 2:1

41 Luka Bizjan 1:1

34 Gaber Petric 0:1

