Hermagor zog gegen Nußdorf klar den Kürzeren

Details Samstag, 05. August 2023 19:35

Der FC EP Schuller Hermagor steckte am Samstag die erste Niederlage der Saison ein und verlor gegen den FC-WR Nußdorf/Debant mit 1:2. Die Gäste aus Osttirol waren die aktivere und auch bessere Mannschaft und hätten den Sack früher zumachen können. Der Anschlusstreffer der Hermagorer fiel erst in der Nachspielzeit.

Nußdorf überlegen

Nußdorf zeigte von Beginn an einen ambitionierte Leistung und hatte auch mehr vom Spiel. Lukas Huber machte in der 34. Minute das 1:0 des FC-WR Nußdorf perfekt. Nach einem Ballgewinn von Tobias Jeller kam Aleksandar Simic zum Ball, steckte das Runde durch und Huber überhob den Torwart der Heimelf zur Führung für die Gäste. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Zu später Anschluss

Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Debanter das aktivere Team, doch man verabsäumte es die sich bietenden Chancen auch zu nützen. Erst in der 83. Minute erhöhte Philipp Straganz auf 2:0 für die Osttiroler. Nach einem Ballgewinn bei einem Gegenpressing setzte sich Philipp Straganz durch und erhöhte auf 0:2. In der Nachspielzeit (92.) gelang Clemens Tscharnuter nach einem hohen Ball in den Strafraum der Anschlusstreffer für den FC Hermagor - aber natürlich viel zu spät. Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, waren die Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 1:2 geschlagen.

Sven Lovric, Trainer des FC-WR Nußdorf/Debant: "Das war ein klar verdienter Sieg. Wir haben stark gegen den Ball gearbeitet, verzeichneten noch einen Lattenschuss und haben, obwohl uns zwei Legionäre aufgrund der Unwetter gefehlt haben, das Spiel klar dominiert."

Der FC Hermagor tritt am kommenden Samstag bei Rapid Lienz an, der FC-WR Nußdorf/Debant empfängt am selben Tag den ASKÖ Wölfnitz.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – FC-WR Nußdorf/Debant, 1:2 (0:1)

92 Clemens Tscharnuter 1:2

83 Philipp Straganz 0:2

34 Lukas Huber 0:1

