Na bumm - Aufsteiger Lurnfeld feiert 5:0-Kantersieg über Rapid Lienz

Details Montag, 07. August 2023 07:17

Rapid Lienz kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine herbe 0:5-Pleite bei Aufsteiger FC Lurnfeld. Der Trainer der Heimischen, Bernd Feil, stand wegen einer Sperre nicht an der Linie, doch der Co-Trainer der Lurnfelder, Wolfgang Janesch, stellte sein Team taktisch klug ein und erntete dafür einen tollen Heimsieg vor vollem Haus.

Lienz spielt (noch) gut mit

In den ersten 45 Minuten sahen die knapp 250 Zuschauer noch eine recht ausgeglichene Partie. Goalgetter Daniel Urbas stellte dann die Weichen für den FC Lurnfeld auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:0 zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

"Ivan der Schreckliche" trifft aus allen Lagen

In der zweiten Halbzeit brach Lienz dann auseinander. Ivan Glavic sorgte dabei mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (50./62./73.) aus der Perspektive von Lurnfeld und entschied damit die Partie quasi im Alleingang. Daniel Urbas gelang in den Schlussminuten nach einem perfekt ausgeführten Seitenwechsel noch ein weiterer Treffer für den FC Lurnfeld (84.) und stellte den Endstand von 5:0 her. Letztlich feierte Lurnfeld gegen Lienz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Karl Jancsik, Obmann des FC Lurnfeld: "Ein unglaublicher Erfolg unseres Teams gegen eine starke Lienzer Mannschaft. Die Tore waren toll herausgespielt und Urbas und Glavic waren nicht zu halten. Der ganzen Mannschaft muss ich heute aber ein Pauschallob aussprechen, es war ein echtes Fußballfest."

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der FC Lurnfeld freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz vier. Lurnfeld hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Die vergangene Spielzeit bescherte Rapid Lienz 58 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang drei bedeutete. In dieser Siaosn läuft es für die Osttiroler aber noch gar nicht.

Am kommenden Sonntag trifft der FC Lurnfeld auf den SV Dellach/Gail, Lienz spielt tags zuvor gegen den FC EP Schuller Hermagor und hofft auf eine Trendwende.

Unterliga West: FC Lurnfeld – Rapid Lienz, 5:0 (1:0)

84 Daniel Urbas 5:0

73 Ivan Glavic 4:0

62 Ivan Glavic 3:0

50 Ivan Glavic 2:0

38 Daniel Urbas 1:0

