Mit Traumtor und viel Glück! Dellach/Gail knackt auch Nußdorf/Debant

Details Samstag, 26. August 2023 07:57

Der SV Dellach/Gail trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den FC-WR Nußdorf/Debant davon. Einen packenden Auftritt legte Dellach/Gail dabei jedoch nicht hin, zu gut organisiert war die Defensive der Gäste und so blieb das sonst gewohnte Offensivspektakel von Nuhanovic und Co. diesmal aus.

Dellach startet gut

In der Anfangsphase dieses Spiels war Delllach/Gail wie erwartet das bessere Team. Aber bereits nach ca. fünf Minuten gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Heimischen, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Vor 350 Zuschauern markierte das Heimteam das 1:0 (38.). Franz Übleis bekam den Ball halbchoch zur Mitte serviert, wo er mit einem sehenswerten Seitfallzieher einnetzte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Spitzenreiter, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Nußdorf hadert mit dem Schiri

Christopher Schaller erwies dem SV Dellach/Gail (k)einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (48.) und somit musste Dellach fast die gesamte zweite Halbzeit mit einem Mann weniger am Platz auskommen. Nußdorf nützte die numerische Überlegenheit, schaffte es aber nicht das Leder im Tor unterzubringen. Dazu verzeichneten die Gäste noch zwei Lattentreffer - der Ausgleich wäre also längst fällig gewesen. Dann zappelte der Ball aber sogar im Netz der Gailtaler, doch Schiri Dietz aberkannte das Tor und gab Schiedsrichterball. Warum? Das weiß wahrscheinlich nicht einmal er selbst. So blieb es bis zum Schusspfiff beim knappen und recht glücklichen 1:0-Heimsieg für den bisher ungeschlagenen Tabellenführer.

Wolfgang Wilscher, Trainer des SV Dellach/Gail: "Das war eine sehr zähe Partie gegen einen sehr starken Gegner. Der Ausschluss hat uns dann in Bedrängnis gebracht und wir hatten auch das Glück auf unserer Seite. Trotzdem war es eine kämpferisch gute Leistung von meiner Mannschaft und solche Spiele muss man dann halt auch gewinnen."

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen den SV Dellach/Gail in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. In der Defensive von Dellach griffen die Räder ineinander, sodass der SV Dellach/Gail im bisherigen Saisonverlauf erst viermal einen Gegentreffer einsteckte. Dellach/Gail setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

FC-WR Nußdorf besetzt momentan mit sieben Punkten den vierten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Der letzte Dreier liegt für Nußdorf bereits drei Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für den SV Dellach/Gail ist Rapid Lienz (Samstag, 19:00 Uhr). Der FC-WR Nußdorf/Debant misst sich am selben Tag im Derby mit dem Sportverein FC Dölsach (16:30 Uhr).

Unterliga West: SV Dellach/Gail – FC-WR Nußdorf/Debant, 1:0 (1:0)

38 Franz Uebleis 1:0

