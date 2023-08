Befreiungsschlag! Dölsach feiert klaren Sieg gegen Hermagor

Details Sonntag, 27. August 2023 06:45

Für den FC EP Schuller Hermagor gab es in der Partie gegen den Sportverein FC Dölsach, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Dölsach den maximalen Ertrag, feierte den ersten Saisonsieg und konnte diesmal die sich bietenden Chancen endlich auch in Tore ummünzen..

Zwei Elfer für ein Tor

In diesem Spiel merkte man den Dölsachern an, dass man endlich einen vollen Erfolg feiern wollte und die Elf von Spielertrainer Andi Wenger ging sehr aggressiv ans Werk. Es dauerte aber lange, bis der Ball auch erstmals im Netz der Gäste zappelte. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Andreas Wenger das 1:0 zugunsten der Heimmannschaft (41.). Er verwertete einen Strafstoß im zweiten Versuch, da sich beim ersten Elferschuss der Tormann der Gäste zu früh bewegte und der Strafstoß wiederholt wurde. Ein Tor auf Seiten des FC Dölsach machte zur Pause also den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Schnelles Tor ebnet Weg zum Sieg

Markus Bachmann war es, der in der 50. Minute den Ball im Gehäuse von FC Hermagor unterbrachte und für die Vorentscheidung sorgte. Er traf per Kopf und via Innenstange zum 2:0. Raphael Wibmer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den FC Dölsach (72.), als er einen schnellen Gegenstoß perfekt abschloss. Am Ende behielt der Sportverein FC Dölsach gegen Hermagor klar die Oberhand.

Andreas Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: "Wir haben auch in den letzten vier Runden schon immer nicht schlecht gespielt. Heute haben wir uns endlich selbst belohnt. Hermagor spielte zwar gut mit, wir ließen aber nicht viel zu und meistens war bei den Hermagorer Angriffen am 20er Schluss, da wir heute sehr gut verteidigt haben."

Der FC Dölsach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Dölsach verlässt mit diesem Sieg die letzte Tabellenposition, obgleich die Aussagekraft des Klassements zum aktuellen Zeitpunkt noch gering ist. Nur einmal ging der FC Dölsach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

In der Defensivabteilung des FC EP Schuller Hermagor knirscht es gewaltig, weshalb die Gäste weiter im Schlamassel stecken. Die Offensive von Hermagor strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Hermagor bis jetzt erst vier Treffer erzielte. Die Not des FC EP Schuller Hermagor wird immer größer. Gegen den Sportverein FC Dölsach verlor FC Hermagor bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Der FC Dölsach tritt am kommenden Samstag im Derby beim FC-WR Nußdorf/Debant an, Hermagor empfängt am selben Tag den SV Union Lind.

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – FC EP Schuller Hermagor, 3:0 (1:0)

72 Raphael Wibmer 3:0

50 Markus Bachmann 2:0

41 Andreas Wenger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.