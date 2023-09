Nach 2:0-Führung - Radenthein gibt sicher geglaubten Sieg in Thal noch aus der Hand

Details Sonntag, 03. September 2023 07:37

Die Differenz von einem Treffer brachte Thal gegen die WSG Radenthein den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für die URC Thal/Assling, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Allerdings startete Radenthein überfallsartig in die Partie und führte früh mit 2:0. Doch erneut schaffte man es nicht, diese Führung über die Zeit zu bringen und man kassierte in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer, der zum 3:2 für Thal führte.

Starker Beginn der Gäste

Ein Doppelpack brachte Radenthein in eine komfortable Position: Gaber Petric war gleich zweimal zur Stelle. In der zweiten Minute netzte er nach einem Abstimmungsfehler der heimischen Defensive aus ca. zehn Meter zum 0:1 ein und in der 18. Minute traf er nach einem Ballverlust von Thal von der Strafraumgrenze zum 0:2 ins kurze Eck. Mit der klaren Führung für die Gäste ging es in die Kabine.

Thal dreht die Partie

Die WSG VAO Radenthein musste den Treffer von Pascal Kofler zum 1:2 hinnehmen (62.). Nach einem weiten Einwurf überspielter er einen Gegenspieler und traf aus kurzer Distanz ins lange Eck. Mit seinem Platzverweis (63.) erwies Ante Cosic seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet die WSG Radenthein gehörig unter Druck. In der 74. Minute gelang Thal, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Julian Moser. Er traf per verwandeltem Elfmeter nach einem Foul an Florian Huber im Strafraum. Für den Gastgeber endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Pascal Kofler in der Nachspielzeit per Elfmeter erfolgreich war. Mit dem Abpfiff des Referees hatte Radenthein das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal mehr für ein Unentschieden reichte. Für die Radentheiner ein bitterer Rückschlag und da dann auch die Nerven der Gäste nicht mehr mitspielten, sahen die Trainer Rekelj und Pichler sowie Manfred Duller Rot und Denis Sme Gelb/Rot.

Ibel Alempic, Trainer der URC Thal/Assling: "Radenthein war ein guter Gegner und hat auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit habe ich ein wenig gewechselt und nach dem Ausschluss von Cosic wendete sich dann das Blatt. Am Ende war es natürlich ein glücklicher Sieg. Ein Unentschieden wäre heute wohl gerecht gewesen."

Die URC Thal/Assling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Thal sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Drei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von URC Thal/Assling bei.

Die WSG VAO Radenthein steht in der Tabelle nun auf dem zwölften Platz. Die formschwache Abwehr, die bis dato 16 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Radenthein in dieser Saison. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Radenthein wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Seit fünf Begegnungen hat Thal das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag tritt die URC Thal/Assling beim ASKÖ Gmünd an, während die WSG VAO Radenthein einen Tag zuvor den Sportverein Rothenthurn empfängt.

Unterliga West: URC Thal/Assling – WSG VAO Radenthein, 3:2 (0:2)

94 Pascal Oliver Kofler 3:2

74 Julian Jakob Moser 2:2

62 Pascal Oliver Kofler 1:2

18 Gaber Petric 0:2

2 Gaber Petric 0:1

