Rothenthurn springt nach Last-Minute-Sieg gegen Matrei auf Tabellenplatz Zwei

Details Montag, 04. September 2023 07:31

SV Rothenthurn trug gegen Sportunion Matrei einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte Rothenthurn dabei jedoch nicht, denn das Spiel entwickelte sich mehr als Kampf- und Krampfpartie. Matrei hielt kämpferisch voll dagegen und musste sich erst knapp vor dem Schlusspfiff doch noch geschlagen geben. Erwähnenswert ist dabei aber auch, dass Rothenthurn mit insgesamt 13 verletzten Spielern aus beiden Kampfmannschaften mehr als eine ganze Mannschaft vorgeben musste.

Hart umkämpfte Partie

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Beide Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld und ließen keine Chancen zu. Lediglich einige Härteeinlagen bekamen die gut 200 Zuschauer am Sportplatz in Rothenthurn zu sehen. Mit einem gerechten und torlosen Remis ging es nach 45 Minuten in die Kabinen.

Später Treffer lässt Heimelf jubeln

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich wenig am spielerischen Bild. Es kam dann aber doch auf beiden Seiten zu einigen gefährlichen Strafraumszenen, doch das Runde wollte weiter nicht in das Eckige. Dank eines Treffers von Grega Gorisek in der Schlussphase (89.) gelang es dem Sportverein Rothenthurn, die Führung einzufahren. Ein Freistoß von der rechten Seite wurde von der Matreier Mauer auf die lange Ecke abgefälscht, dort war es Hinteregger, der das Leder ideal für Grega Gorisek auflegte und der netzte aus kurzer Distanz ein. Am Ende verbuchte der SV Rothenthurn gegen die Sportunion Matrei in Osttirol einen knappen und etwas glücklichen Sieg.

Fazit: Kurt Rieger, ligaportal.at: "Ein hart umkämpftes Spiel, in dem die echten Torszenen Mangelware blieben. Am Ende muss man sagen, dass sich dieses Spiel wohl eher keinen Sieger verdient hätte. Doch darüber redet morgen niemand mehr."

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Rothenthurn die Position im oberen Tabellendrittel. Der Angriff der Gastgeber wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 20-mal zu. Nur einmal gab sich Sportverein Rothenthurn (1:4 gegen Dellach/Gail) bisher geschlagen.

Die Sportunion Matrei findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst sechsmal gelang es dem Gegner, Matrei zu überlisten. Die bisherige Saisonbilanz von Sportunion Matrei bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach.

Die Sportunion Matrei in Osttirol steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der SV Rothenthurn mit aktuell 15 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für Rothenthurn ist im Derby die WSG VAO Radenthein (Samstag, 17:00 Uhr). Die Sportunion Matrei misst sich am selben Tag mit dem FC Lurnfeld (19:00 Uhr).

Unterliga West: Sportverein Rothenthurn – Sportunion Matrei in Osttirol, 1:0 (0:0)

89 Grega Gorisek 1:0

