Nächster Erfolg für den FC-WR Nußdorf - Radenthein bleibt im Keller

Erfolglos ging der Auswärtstermin von der WSG VAO Radenthein beim FC-WR Nußdorf/Debant über die Bühne. Radenthein verlor das Match mit 0:2 und bleibt damit weiter am vorletzten Tabellenplatz. Pflichtgemäß strich der FC-WR Nußdorf drei Zähler ein und rangiert in der Tabelle auf dem starken vierten Platz.

Frühe Treffer entscheiden die Partie

Dominik Sporer war vor 380 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (10.). Er traf nach einem schönen Heber zur frühen Führung für die Hausherren. Julian Graf schoss die Kugel per toll getretenem Freistoß zum 2:0 für Nußdorf über die Linie (21.). Damit war die Partie bereits früh entschieden.

Fazit der 1. Hälfte: Die Heimmannschaft hat das Geschehen klar im Griff, die Gäste aus Kärnten finden kein Mittel, um in der Offensive gefährlich zu werden. Tolle Stimmung herrscht im Stadion. Harry Ler, Ticker-Reporter

Radenthein kommt nicht zurück

In der zweiten Halbzeit sahen die Fans eine chancenarme Partie. Nußdorf musste nicht mehr und Radenthein schaffte es nicht, wirklich Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Am Ende blickte der FC-WR Nußdorf/Debant auf einen klaren 2:0-Heimerfolg über die WSG VAO Radenthein.

FC-WR Nußdorf hat nach dem souveränen Erfolg über WSG Radenthein weiter die vierte Tabellenposition inne. Die Saison von Nußdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Mit vier Siegen in Folge ist das Heimteam so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Radenthein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur fünf Zähler. Trotz der Niederlage fiel WSG VAO Radenthein in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von WSG Radenthein liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 23 Gegentreffer fing. Radenthein musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da WSG VAO Radenthein insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. WSG Radenthein überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Kommende Woche tritt FC-WR Nußdorf/Debant beim ASKÖ Gmünd an (Samstag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Radenthein Heimrecht gegen Rapid Lienz.

Unterliga West: FC-WR Nußdorf/Debant – WSG VAO Radenthein, 2:0 (2:0)

21 Julian Graf 2:0

10 Dominik Sporer 1:0

